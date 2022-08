VÍDEO: uma das maiores cobras do mundo foi capturada no quintal de uma casa

A jiboia (Boa constrictor) está na lista entre as maiores cobras o mundo. Podendo chegar a medir até 4,3 metros de comprimento, ela é encontrada nas tocas secas ou tropicais do território brasileiro.

Recentemente, um vídeo publicado pelo canal “Sertão Animal” no YouTube, mostrou um encontro com uma jiboia de 2,20 metros de comprimento e pesando quase 20kg.

O resgate do animal aconteceu depois que moradores de residência se assustarem com a cobra que estava em seu quintal.

“Ele mora um pouco afastado das casas, em região de mata. (...) Ligou para a gente ir lá, fazer a captura dela na casa dele. Falou que estava com medo dela comer uma galinha dele”, explicam na gravação.

Confira o animal capturado:

É importante recordar que a jiboia não é uma cobra venenosa e, assim como a sucuri ou píton, usa a constrição para matar a presa, apertando-a até causar uma parada circulatória.

Ela é um animal carnívoro e se alimenta quase sempre de mamíferos roedores de pequeno porte. No entanto, alguns anfíbios, aves, outros répteis, como lagartos, e também de ovos de outros animais entram na sua dieta.

Este ano um vídeo mostrou o momento surpreendente em que uma jiboia se tornou atração na praia do Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

Na gravação, é possível ver como ela devora uma gaivota quando se desequilibra e cai do topo de uma pedra.

O biólogo Henrique, famoso no YouTube como o “Biólogo das Cobras”, comentou as imagens e falou sobre o animal.

“Jiboia existe até em ambiente urbano. Não é incomum alguém flagrar uma jiboia morando em um parque urbano ou algo parecido. E elas se viram. Não comem só gaivota, comem também rato de esgoto se der mole, come até um pombinho e se tu der mole, pode ser o seu gatinho que vai virar janta”, alertou.

Relembre as imagens:

