VÍDEO: Apicultor libanês faz sucesso na web ao mostrar barba coberta por abelhas

O apicultor libanês Johny Abou Rjeily faz sucesso ao mostrar sua rotina com abelhas em seus perfis no Instagram e TikTok. Em fotos e vídeos, ele aparece com o rosto e as mãos cobertos pelos insetos (veja abaixo). O homem se define com um “defensor das abelhas” e dá dicas de como criá-las de maneira sustentável.

Um dos vídeos postados por Rjeily no Tik Tok já tem quase 700 mil visualizações e 8,5 mil curtidas. Nele, o libanês aparece com uma “barba de abelhas”, enquanto fala calmamente sobre os cuidados com os insetos e diz que nunca foi picado.

Dono da marca de mel Jar Honey, o homem destacou como é feito o trabalho com as abelhas em sua empresa. “A nossa equipe profissional de apicultores e engenheiros agrícolas tem não só conhecimento científico como entusiasmo ambiental, o que liga as pessoas às abelhas”, destacou ele.

O libanês diz que sua companhia também tem a missão de “expandir a população de abelhas para além do Líbano, tendo em mente um mundo mais saudável e seguro para se viver.”

Conflito entre vizinhos

Uma mulher está desesperada desde que seus vizinhos decidiram realizar a criação de abelhas no quintal de casa. Segundo ela, sair de sua casa se tornou uma luta diária por conta dos insetos.

Conforme a publicação realizada pelo “The Mirror”, a mulher decidiu compartilhar sua história em uma postagem no fórum online Mumsnet.

De forma anônima ela conta que não podia ver o jardim do vizinho quando comprou a casa e só descobriu sobre a criação de abelhas depois de se mudar.

“Descobri algumas semanas depois de me mudar que eles têm duas colmeias e já vi ao menos dois enxames de abelhas enormes. Tive que fechar as janelas e portas por dois dias. Se você nunca viu um enxame de perto, saiba que pode ser aterrorizante”.

Segundo ela, os vizinhos tem um pequeno lago e as abelhas são vistas pairando sobre o local durante todo o dia, o que a fez reconsiderar a ideia de ter uma piscina para as crianças no quintal.

