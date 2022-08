[VÍDEO] Aniversariante de 15 anos tem vestido queimado durante a festa

Uma debutante viu sua festa de aniversário pegar foto - literalmente. A estudante Bianca Macanoni comemorava seus 15 anos quando, em um determinado momento, seu vestido entrou em chamas.

O caso aconteceu na última sexta-feira (12), em Manaus, capital do Amazonas. No momento do acidente ela estava descendo as escadas, em um momento de apresentação ao público.

Ela não sabia que haveriam fogos nas laterais da escada, apesar de ter pedido por isso anteriormente.

“Eu tinha pedido os fogos, mas falaram que não, pois haveria o canhão de fumaça para esse momento. Até aí tudo bem. Quando abriu a cortina, os fogos subiram. O fotógrafo pediu para eu me afastar e dar uma inclinada para as fotos. Foi nessa hora que eu passei por cima dos fogos”, disse Bianca, em entrevista ao portal G1.

Os convidados se assustaram, mas a própria aniversariante demorou a perceber o que estava acontecendo. Apesar de seguir descendo as escadas sorridente, ela disse que não sentiu o vestido queimando.

“Eu não senti nada. Mas aí alguém gritou que estava pegando fogo. Dei umas batidinhas no vestido e continuei a descer. Começou a sair uma fumaça preta, mas eu não percebi. Só que aí veio todo mundo para cima de mim, a minha perna começou a arder e aí eu desci o mais rápido possível”, explicou.

Uma das convidadas registrou o momento e postou no TikTok. O vídeo logo viralizou e se espalhou por outras redes sociais. Assista:

O fogo, porém, não ofuscou o brilho dos 15 anos de Bianca. A manauara garantiu que tudo correu bem após o pequeno acidente.

“Depois disso, eu fui para a valsa e continuei a festa. Foi tudo incrível. Foi uma festa linda, top! Fiz uma dança com as minhas amigas, me diverti e isso que importa no final”, concluiu.

Leia também: Viral: Alguém resolveu corrigir um anúncio de condomínio - mas nem essa correção estava certa