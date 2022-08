Turistas acordam em hotel no RJ e se deparam com mulher desconhecida dormindo com eles Imagem: reprodução (TikTok @edujunio).

Era só pra ser mais uma noite divertida entre amigos de Belo Horizonte que estavam visitando o Rio de Janeiro, se não fosse o fato engraçado, mas assustador, de uma estranha acordar ao lado deles.

Conforme relatado no TikTok, tudo começou quando Eduardo Júnio chegou às 9h no hotel onde estava hospedado, após voltar da balada. Ele entrou no quarto e, em cada canto dormia um amigo, mas em sua cama que estava localizada no meio estava uma completa desconhecida.

No primeiro vídeo postado, a única informação que eles tinham é que ela se chamava Rafaela. Eles descobriram isso pois ela deixou sua bolsa com um cartão de crédito em cima de uma mesma do cômodo. Antes de deitar, ela ainda foi até o banheiro e deixou sua roupa no local, indo dormir nua. Já em um segundo vídeo gravado na praia de Ipanema, Eduardo Júnio e Jéssica Milla explicaram o ocorrido.

“Carlos (o terceiro amigo chegou um pouco mais cedo, e como eu iria chegar logo depois, pedi para ele deixar a porta aberta”, comenta Eduardo. Já a amiga Jéssica não tinha ido para a balada e ficou dormindo no quarto.

Ao acordar, Jéssica olhou para o lado e viu duas pessoas deitadas na cama, logo concluiu que seriam seus amigos. Contudo, logo em seguida seu celular começou a tocar com uma ligação de Eduardo. Ela achou que ele teria dormido por cima do aparelho e ligado sem querer ou que ele havia perdido o celular e alguém estava entrando em contato para informar. Quando de repente a campainha toca e ao se levantar, Jéssica percebe que ao seu lado estava dormindo uma mulher completamente desconhecida. O grupo entendeu que ela havia tentado entrar de porta em porta e ao ver uma delas destrancadas, conseguiu entrar e trancar.

Mulher foi expulsa do hotel

A atitude dos amigos foi tentar acordar a mulher e perguntar quem ela era e o que estava fazendo ali. Porém, ela não estava respondendo por si e estava falando coisas sem sentido. O único jeito foi ligar para a recepção do hotel, onde o responsável pediu para a intrusa se retirar.

Versão da ‘invasora’

Após toda a comoção na internet, o grupo de BH conseguiu achar a invasora e se encontraram pessoalmente para ela contar a sua versão. A moradora de Niterói explicou que se hospeda no hotel frequentemente, inclusive naquele quarto, junto com uma tia e uma prima, com quem havia ido para a balada naquele dia, e acabou se confundindo. Ela pensou que as pessoas deitadas eram da sua família, e ainda bêbada, tomou banho e deitou.

“Lembro muito pouco porque eu estava bêbada de sono, bêbada de cachaça, bêbada de tudo”, comentou Rafaela. Ao ir até a recepção e se dar conta que sua tia não estava no local, ela saiu e pegou um táxi para casa.

@edujunio O FINAL DA HISTÓRIA QUE O BRASIL TODO TÁ ESPERANDO: Achamos a Rafa, ela contou a história dela(no final foi uma GRANDE COINCIDÊNCIA CÔMICA) e viramos grandes amigos!! Uniao Rio - BH 💖💖 quem quiser seguir no insta é rgamaaaa, e pessoal de Niteroi, ajudem ela pois está a procura de um trabalho!! 🙏🏻😍🗣 ♬ som original - Eduardo Júnio

Ela ficou sabendo que a história bombou após sua mãe ligar para ela. “Minha mãe mãe me ligou de tarde ‘me arrasando’ e dizendo que todo mundo tinha ligado para ela. Para acalmar a sua mãe, Rafaela explicou que estava tudo ok e que as pessoas que tiveram o quarto invadido eram legais.

