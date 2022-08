Uma trabalhadora, de uma rede de supermercado, fez uma postagem nas redes sociais para pedir aos compradores que “sejam gentis” com os funcionários varejistas.

Do Reino Unido, Louisa Brown postou um apelo sincero no grupo ‘Aldi UK Shoppers’ no Facebook depois de se cansar de como os funcionários são mal tratados pelos clientes.

Ela pediu aos consumidores que “poupem um comentário ruim” para aqueles que estão trabalhando incansavelmente neste calor para manter a comida no armário e nos pratos.

O país chegou a ter temperaturas históricas acima de 40º, nas últimas semanas. Rapidamente, a postagem se tornou viral nas redes, como detalhado pelo site The Sun.

Em uma longa mensagem, ela disse: “Poupe um comentário ruim para as pessoas que estão trabalhando neste calor, para manter seus armários abastecidos”

“Minha equipe está cansada, mas continua sorrindo e se esforçando”.

Louisa continuou: “Se houver uma fila. Apenas faça fila. Nós o ajudaremos o mais rápido possível”.

“Se eu tivesse mais caixas registradoras, eu as abriria. Apenas lembre-se de que você não sabe as circunstâncias ou o que está acontecendo nos bastidores”..

“Tudo o que estou tentando dizer é... Seja gentil. Compartilhe esse sorriso com um estranho. Apenas aprecie as pessoas e lembre-se de que estamos tentando o nosso melhor”.

Trabalhadora de supermercado faz apelo desesperado a todos os clientes e compartilha aviso importante

Segundo o site The Sun, consumidores e outros trabalhadores do varejo responderam ao post rapidamente.

Uma usuária comentou: “Eu também trabalho no varejo e concordo totalmente com isso.”

Outra pessoa disse: “O pessoal do varejo sempre foi maltratado, mas está piorando - o público em geral é horrível”.

Outro internauta concordou: “Bem dito. Trabalhar no varejo no momento é um pouco estressante”.

The post went viral with many shoppers and workers sharing their thoughtshttps://t.co/cwWueofHR1 — Mirror Money Saving (@MirrorMoney) August 17, 2022

Texto com informações do site The Sun