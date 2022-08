Tatuagem some apenas uma semana após ser finalizada

Uma mulher ficou totalmente decepcionada depois de perceber que sua nova tatuagem desapareceu de seu corpo apenas uma semana depois de ser finalizada.

Tatuagens são uma forma permanente de marcar o corpo com momentos importantes e significativos ou simplesmente de adorná-lo com imagens e desenhos que tenham relação com os gostos pessoais de quem está sendo tatuado.

Recentemente o The Mirror contou a história de uma mulher que não tem tanta certeza sobre o caráter permanente das tatuagens, pois seu mais novo desenho desapareceu totalmente em apenas uma semana.

Decepcionada, a mulher procurou contar seu caso no fórum online Mumsnet, onde buscou o apoio de outros usuários da plataforma para tentar entender o que aconteceu com sua pequena e delicada tatuagem de margarida.

“Minha nova tatuagem desapareceu completamente em apenas uma semana! Por que isso aconteceu? Era um pequeno desenho no meu dedo anelar, uma delicada margarida de centro amarelo e pétalas brancas sem qualquer tipo de contorno preto, somente essas duas cores”, revela a mulher.

Ela não esperava ver o desenho desaparecer em apenas uma semana

Antes sequer de receber críticas dos demais usuários, a mulher rapidamente explicou que, no momento de fazer a tatuagem, estava ciente de que o desenho não teria a mesma duração de uma tatuagem realizada com cores mais fortes e escuras, mas ainda assim esperava algo além de uma semana.

“É claro que eu estava ciente que ela não teria a mesma intensidade de ‘duração’ de uma tatuagem feita com tinta preta ou outras cores mais intensas, mas nem sequer senti dor quando estava sendo tatuada”.

“Não parecia que a tinta estava penetrando na pele e senti como se tivesse sido algo completamente superficial. No primeiro dia ela expulsou um pouco de tinta e depois, saiu completamente. Depois de sete dias não tem nenhum resquício da tatuagem no meu dedo”, conta a mulher.

Segundo ela, a margarida não foi seu primeiro desenho tatuado em um dos dedos, sendo que ela já possui outras duas tatuagens em tons fortes que estão visíveis em sua pele há mais de 1 ano.

“Deveria ter durado bem mais que uma semana, não? O tatuador disse que era arriscado por causa das cores escolhidas, eu entendo isso, mas esperava que o desenho ficasse na minha pele por mais de 1 semana”, finaliza a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela tem direito a retornar ao estúdio e exigir reembolso pelo “desaparecimento” da tatuagem.

“Isso aconteceu com uma estrela amarela que era parte de uma tatuagem maior que eu tenho, a estrela simplesmente sumiu da minha pele depois de alguns dias”, comentou uma pessoa.

“Tente retornar ao estúdio e pedir a eles para retocar a tatuagem com alguns tons ligeiramente diferentes, isso aconteceu comigo e depois da mudança está tudo bem”, comentou outra.