‘Parem de dar lixo para meus filhos’ - Afirma mãe sobre presentes de aniversário

Uma mãe decidiu desabafar sobre a “qualidade e a origem” dos presentes de aniversário recebidos por seus filhos. Segundo ela, grande parte das pessoas insistem em dar presentes considerados por ela como “lixo” por serem indesejados por outras pessoas ou itens de segunda mão.

Cansada da situação, a mãe viralizou após publicar um vídeo no TikTok desabafando com outros pais. Segundo o The Mirror, seu desabafo foi bem recebido pela maioria das pessoas.

Em um breve discurso, ela revela que as pessoas “deveriam para de dar lixo” aos seus filho e “pensar melhor” ao comprar presentes para crianças.

“Parem de comprar lixo para os meus filhos! É isso. Sei que vou parecer ingrata, mas não me importo mais pois estou farta disso”, começa a mãe em sua publicação.

Ela então reforça que acha irritante o fato das pessoas ignorarem seus avisos quando ela diz que os filhos não precisam de presentes, mas ainda assim acabam recebendo itens “inúteis” que ficam “apenas ocupando espaço”.

Criticada por uns, apoiada por outros

Tentando explicar seu ponto de vista, a mulher afirma que o que falta para as pessoas que querem presentear alguém é “pensar um pouco mais” na utilidade dos presentes.

“Eu também gosto de comprar coisas e presentes para os outros, mas quando faço isso eu penso antes. Tento buscar algo que seja adequado para aquela criança ou que traga algum benefício sendo que muitas vezes dou um cartão presente após conversar com a mãe da criança”, revela.

Reforçando sua ideia, ela afirma novamente que não é contra presentes e que não está sendo ingrata com as pessoas: “Apenas não comprem para os filhos dos outros coisas que você não gostaria de ter em sua casa! Não dê aos filhos dos outros coisas que você recebeu como presente para seu filho e não gostou”.

Leia também: O motivo pelo qual ele expulsou sua namorada de casa é inesperado

Rapidamente alguns pais elogiaram a postura da mulher em sua publicação e reforçaram que se sentem da mesma forma: “Conversa real como precisa ser! A tia do meu filho comprou para ele um tablet no Natal mesmo eu falando para ela não fazer isso!”, revelou uma seguidora.

“Eu sempre dou dinheiro ou vouchers porque odeio comprar e receber coisas que não são necessárias”, comentou outra pessoa.