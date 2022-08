Menino de 2 anos deixa a mãe louca ao entrar em máquina de bicho de pelúcia

O conceito das máquinas de bicho de pelúcia que ficam em lojas é o usuário tentar pegar o bichinho apenas apertando o botão vermelho para controlar o carrinho com as pás. Se conseguir, pode levar para casa.

Mas Samuel, de 2 anos, ficou impaciente com o método tradicional e, enquanto seu pai tentava a sorte na máquina para pegar um dos bonecos, resolveu agir por conta própria, segundo notícia veiculada pelo portal G1.

Segundo Jailma Soares do Nascimento, mão do garoto, seu pai estava jogando quando viu a cabeça do filho surgir do meio dos bonecos, dentro da máquina. O garoto entrou pelo buraco por onde caem os bichos de pelúcia quando são pegos e, apesar dos pedidos da mãe, se recusava a sair. O incidente aconteceu nesta terça-feira, no NorteShopping, no Rio de Janeiro.

“Ele é muito arteiro”, explicou a mãe, que contou que os bombeiros foram chamados para resolver a situação e tiveram que entrar praticamente dentro da máquina, porque Samuel, definitivamente, não queria sair.

“Eu fiquei desesperada porque eu não sabia como tirar ele dali”, contou Jailma. Ela disse que chamava a menino, mas era ignorada. “Samuel, olha aqui para a mamãe”, dizia.

A nova atração do shopping chamou a atenção dos frequentadores, que se aglomeraram para ver o garoto dentro da máquina e o desespero da mãe. Quando conseguiram retirar Samuel, todos aplaudiram. Ele saiu ileso, sem nenhum ferimento. De brinde, os técnicos responsáveis pela máquina deu um dos bichos de pelúcia para o garoto.

A administração do shopping disse que os responsáveis pela máquina foram acionados para tomarem providências e evitar que outros casos como esse ocorram.

