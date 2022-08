Menina de 2 anos enfrenta ataque de cobra com mordidas na Turquia

O instinto de sobrevivência do ser humano é tão forte que se manifesta na mais tenra idade e graças a ele uma menina de apenas dois anos conseguiu sobreviver ao ataque de uma serpente, na Turquia, segundo notícia do The Mirror.

De acordo com a família da garota, ela brincava no quintal de sua casa, na vila de Kantar, província de Bingol, quando o incidente aconteceu.

A família, que estava na cozinha, foi alertada pelos gritos da menina e saíram correndo para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram, descobriram que a pequena tinha uma cobra de 50 centímetros presa na boca. No lábio inferior da criança, encontraram marcas de mordida da cobra.

Um dos presentes retirou a cobra da boca da criança e a matou, prestando imediatamente os primeiros socorros e chamando o serviço de emergência.

A menina foi levada para o hospital especializado em pediatria e passou 24h em observação, mas já está se recuperando normalmente. Segundo os médicos, o veneno da cobra foi rapidamente combatido e não causou maiores danos.

LEIA TAMBÉM: Vídeo mostra momento em que ariranhas põem onça-pintada ‘para correr’ no Pantanal; assista

BATEU, LEVOU!

De acordo com o pai da criança, Mehmet Ercan, a criança reagiu à mordida da cobra mordendo-a também, como um reflexo de defesa. Ele disse que sua filha foi vista com a cobra na mão, brincando, quando a serpente mordeu a sua boca, repentinamente. Em um primeiro momento ela gritou de dor, alertando a todos, mas a sua reação para enfrentar o ataque foi devolver a mordida no réptil.

“Allah a protegeu, realmente”, disse Ercan, que estava trabalhando no momento do ataque.

Pode interessar também: