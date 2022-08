Ele se irritou após o amigo forçá-lo a comprar um jogo de videogame

Um jovem ficou completamente irritado com a atitude de um amigo após ele praticamente forçá-lo a adquirir um novo jogo de videogame. Cansado, ele decidiu compartilhar sua história por meio de uma postagem no Reddit, onde também pediu o apoio de outras pessoas.

De forma anônima, o jovem conta que é amigo de “Dave” desde o início de 2014 e que uma das atividades que costumam fazer juntos é jogar videogame enquanto conversam pela internet. Desde então, ele considera Dave como um grande amigo.

As coisas começaram a mudar quando um outro amigo de Dave, o qual ele chama de Jeremy, passou a jogar com eles. “Só acabo jogando com ele quando meu amigo está junto, chegamos até mesmo a brigar, mas acabamos nos resolvendo e seguindo em frente”.

“Recentemente eles começaram a jogar um jogo que eu não gostei e já afirmei que não pretendo comprar. No entanto, eles continuam insistindo que vou ‘mudar minha opinião’ se comprar o jogo”, conta o jovem.

O jogo parece ser determinante para a amizade

Cansado da insistência de Jeremy, o jovem decide enviar uma mensagem ao amigo de seu amigo pedindo a ele para parar de insistir sobre a compra do jogo, pois a situação está se tornando incômoda.

Ele então passou a reparar algumas atitudes estranhas de seu amigo e se surpreendeu ao descobrir o motivo. “Depois de enviar uma mensagem para Jeremy pedindo a ele que respeitasse meus limites e parasse de forçar a compra do jogo eu me surpreendi porque Dave parou de falar comigo”.

“Ele começou a ficar estranho quando estávamos entre amigos e eu achei que fosse tensão por sua noiva estar perto de dar à luz. No entanto, dois dias antes do bebê nascer eu soube que ele e Jeremy me bloquearam em todas as plataformas e disseram a amigos em comum que eu fui ‘ameaçador e ofensivo’ na minha mensagem e que nunca mais queriam ter contato comigo”, revela o jovem que questiona os outros usuários da plataforma sobre estar agindo errado.

Para os demais, os únicos errados na história são os demais envolvidos: “Eles estão agindo de forma imatura e exagerada”, afirmou uma pessoa.

“Você tem direito de não gostar do mesmo jogo que eles, e eles devem respeitar suas escolhas. Parece que eles não são mais seus amigos, siga em frente”.