CEO de empresa viraliza na web por postar foto chorando após ter demitido funcionários; entenda

O diretor executivo (CEO) da startup norte-americana de marketing HyperSocial, Braden Wallake, de 32 anos, viralizou nas redes sociais depois de ter que tomar uma decisão difícil: demitir funcionários. Ele postou uma foto chorando no LinkedIn e dizendo que tentou evitar a dispensa, diminuindo o próprio salário, mas ainda assim foi obrigado a fazer os cortes. A postagem dele recebeu mais de 50 mil curtidas, mas dividiu a opinião dos internautas.

No post, Wallake explicou que teve que demitir dois dos seus 17 funcionários por questões financeiras da empresa. Segundo ele, mesmo após alguns ajustes, não foi possível evitar os desligamentos.

“Esta será a coisa mais vulnerável que eu vou compartilhar. Eu fui e voltei atrás para ver se postava isso ou não. Tivemos que demitir alguns de nossos funcionários. Vi muitas demissões nas últimas semanas no LinkedIn. A maioria delas é devido à economia, ou qualquer outro motivo. O nosso? Minha culpa. Tomei uma decisão em fevereiro e fiquei com essa decisão por muito tempo. Agora, eu sei que minha equipe vai dizer que ‘nós tomamos essa decisão juntos’, mas eu nos conduzi a isso. E por causa dessa falha tive que fazer hoje a coisa mais difícil que já tive que fazer. Sempre fomos um negócio orientado a pessoas. E sempre seremos. Em dias como hoje, eu gostaria de ser um empresário movido apenas pelo dinheiro, que não se importasse com quem ele machuca ao longo do caminho. Mas eu não sou”, escreveu ele.

“Então, eu só quero que as pessoas vejam que nem todo CEO por aí é insensível e não se importa quando tem que demitir pessoas. Tenho certeza de que existem centenas e milhares de outros como eu. Aqueles sobre os quais não se fala muito. Porque eles não demitiram 50, 500 ou 5.000 funcionários. Eles demitiram 1 ou 2 ou 3. 1 ou 2 ou 3 que ainda estariam aqui se melhores decisões tivessem sido tomadas”, continuou o diretor executivo.

“Eu sei que não é profissional dizer aos meus funcionários que eu os amo. Mas do fundo do meu coração, espero que eles saibam o quanto eu faço. Cada um. Cada história. Cada coisa que os faz sorrir e cada coisa que os faz chorar. Suas famílias. Seus amigos. Seus passatempos. Eu sempre contratei pessoas com base em quem elas são como pessoas. Pessoas com grandes corações e grandes almas. E não consigo pensar em um momento mais baixo que este”, concluiu Wallake.

Logo depois a postagem se tornou viral no LinkedIn. No mesmo dia foram quase 20 mil curtidas, sendo que até esta quarta-feira (17) já foram mais de 50 mil, além de mais de 10 mil comentários.

Alguns internautas elogiaram a postura do CEO. “Obrigado por compartilhar isso e restaurar minha fé no mundo dos negócios novamente”, disse um dos seguidores.

Já outros criticaram a atitude de Wallake e destacaram que ele quis aparecer com a publicação. “Isso parece autoindulgente e um pouco inautêntico”, destacou um comentário. “Talvez você pudesse ter feito o post sobre as pessoas que suas decisões impactaram, em vez de sobre você”, criticou outro.

“Se meu chefe tivesse postado uma foto dele chorando por ter que me demitir eu ficaria com raiva”, disse outro internauta.

Críticas

Wallake concedeu entrevista à “Vice/Motherboard” e explicou que os colaboradores demitidos receberam a notícia “de forma legal além da conta”. No entanto, após as críticas por ter aparecido nas redes sociais chorando, ele admitiu que a medida foi um tanto “constrangedora”.

Apesar das análises negativas sobre sua atitude, ele destacou que recebeu também muitas mensagens de apoio e de outros empresários que se solidarizaram com o caso e que oferecerem empregos para os funcionários dispensados.

