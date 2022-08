Casal se ofende após placa ‘agressiva’ colocada na casa ao lado

Um casal ficou completamente inconformado depois que o vizinho decidiu instalar uma nova placa de aviso em seu portão. Segundo eles, a mensagem dos vizinhos soa de forma agressiva e os fez querer construir uma grande cerca entre as propriedades.

Conforme a publicação realizada pelo casal no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, o vizinho decidiu colocar uma nova placa em seu quintal, porém o texto fez com que eles passassem a se sentir desconfortáveis em sua própria casa.

“Se nosso cachorro latir para você, provavelmente também não iremos gostar de você”, é a frase escrita na placa que é alvo de reclamações do casal.

Diante do texto, considerado agressivo por eles, o casal decidiu pedir a opinião de outras pessoas sobre como lidar com a situação. “Moramos aqui nos últimos três anos e praticamente não podemos sair ou trazer convidados sem que os quatro cães, sendo um pastor alemão barulhento e agressivo, comecem a latir de forma constante para nós”.

“Gostamos de ficar ao ar livre, mas essa situação diminuiu completamente minha vontade de sair e ainda mais de ter contato com esses vizinhos”.

Eles pediram ajuda

Segundo relato, o homem explica que a vizinha sempre tem algum “comentário não solicitado” para fazer a ele ou a sua esposa. Ela reclama desde a limpeza e jardinagem da casa até coisas aleatórias sobre a vida em geral.

“Como se não bastasse ser intrusiva e intrometida a ponto de tirar a privacidade das pessoas, ela ainda coloca uma placa dessas em frente a sua casa. O quintal deles mesmos é algo horripilante! Alguma ideia de como posso lidar com isso?”, questionou.

Entre as sugestões, a que mais se destacou foi a construção de uma cerca entre as propriedades. “Construa sua cerca o quanto antes! Isso é mais importante do que qualquer coisa”, comentou uma pessoa.

O homem rapidamente respondeu: “Estamos tentando construir a cerca o quanto antes. No momento minha esposa está trabalhando em alguns projetos ao redor da casa, e definitivamente estamos pensando em colocar uma cerca temporária com pilares”.