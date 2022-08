Casado com 8 mulheres, ‘Arthur O Urso’ garantiu que padre católico oficializou casamento

A inusitada união Arturo Medeiros, 37 anos, o “Arthur O Urso” com suas oito mulheres foi abençoada pela igreja católica, garantiu o influenciador digital em entrevista ao jornal O Globo.

Arturo revelou que a cerimônia de seu casamento com Bethânia, Tainá, Lorena, Emelly, Melina, Kyara, Luana, Thayenne e Aghata foi realizado em novembro passado por um padre da igreja católica, após ter sido recusada por mais de 80 igrejas. Ele, no entanto, não quis revelar o nome do padre ou da igreja onde o casamento foi realizado.

MAIS ESPOSAS

Não satisfeito com as condições de seu casamento, ele revelou ainda que está procurando por mais duas esposas, já que uma deles deixou o casamento porque preferia manter relacionamentos monogâmicos. Ele disse ainda que faz parte de seus planos para o futuro ter um filho com cada uma de suas mulheres.

Recentemente ele e sua família se mudaram para uma mansão em João Pessoa, que foi apelidada de “Mansão do Amor Livre, e disse que gasta pelo menos R$ 11 mil por mês em supermercado para abastecer sua casa e suas mulheres.

“Enchi uns cinco ou seis carrinhos até a boca. Tenho que comprar de fardo, em atacadistas, porque é muita coisa que a gente consome. Assim, fica um pouco mais em conta”, disse.

PICHAÇÃO

Mas nem tudo são flores na Mansão do Amor Livre. Nesta terça-feira, os muros da mansão amanheceram pichados com as frases “Família do demônio. Não são bem-vindos. Vão embora”.

O influenciador disse que após o incidente tomou precauções para garantir a segurança de sua família, com a instalação de câmeras de vigilância eletrônica e seguranças particulares.

