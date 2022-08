‘Bebê Rapper’ - Mãe pensa em mudar o nome do filho após críticas sobre a escolha

Uma mãe pensou ter encontrado o nome perfeito para seu filho, mas se surpreendeu após receber diversas críticas negativas referentes a sua escolha. Segundo ela, a recepção ao nome foi repleta de comentários odiosos e de pessoas implorando a ela para reconsiderar sua escolha.

De forma anônima, ela contou seu caso em uma publicação realizada no fórum online Mumsnet, e teve seu relato compartilhado pelo The Mirror.

Após revelar que ela e seu parceiro escolheram o nome “Jayze” para o filho, a mulher recebeu diversas críticas duras de pessoas que inclusive afirmaram sentirem “pena de seu filho” pois ele seria eternamente “estigmatizado com o nome de um rapper”.

No entanto, a escolha do casal foi motivada pela sonoridade do nome, mas eles estão encontrando problemas em conseguir chegar a um acordo sobre a grafia. “Eu prefiro Jaze, mas meu parceiro acha que Jayze parece mais sólido. Nós não gostamos de nomes tradicionais, então esqueça James. No entanto, gostamos de Jay, mas acho um pouco exagerado e completamente sem personalidade”.

As pessoas não pouparam críticas ao nome

Rapidamente diversos usuários da plataforma começaram a apontar os mais variados motivos para os pais não seguirem em frente com a escolha de nome feita para seu filho, alguns não pouparam palavras na hora de criticar.

“São totalmente horríveis! As duas opções são péssimas”, afirmou uma pessoa ao que outra complementou: “Coitadinho do seu filho”. “É uma pena, mas nenhum dos dois”, afirmou outro usuário de forma irônica.

Algumas pessoas afirmaram que a escolha dos pais pode se tornar incômoda para a criança com o passar dos anos: “Por favor! Nem pense nessa escolha! Ele vai passar a vida inteira corrigindo as pessoas e falando que o nome dele não se escreve como o daquele rapper”.

“Definitivamente, ele será chamado de Jay Z por toda a vida”, afirmou outra pessoa ao concordar com o comentário anterior.

“É um nome inventado e as pessoas farão suposições negativas sobre seu filho antes mesmo de conhecê-lo, não deveriam fazer isso, mas infelizmente farão. Chame-o de Joss, Joel ou qualquer coisa desse tipo”, finalizou outra.