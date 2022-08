Vovó de 106 anos comemora aniversário com stripper: “me diverti muito”

Diz o ditado popular que depois de certa idade tudo que vier é bônus, mas têm pessoas que acreditam que não existe idade para viver novas experiências.

Norah Shaw, moradora do Reino Unido, aposta sempre na novidade para sua comemoração de 106 anos ganhou um ‘stripper’ para animar a sua festa, na casa de repouso onde mora, em East Midlands.

Norah contou que seu pedido foi atendido e quase não acreditou quando o dançarino apareceu vestindo apenas uma gravata e um avental. Ela disse que ficou especialmente chocada quando ele se virou. “Estava sem sunga. Foi muito divertido”, disse

A vovó parece ter gostado do jovem musculoso que divertiu ela e todas as outras convidadas da festa. “Eddy era alto, tinha olhos lindos e era muito atraente. Ele não tinha pelos no peito, o que me impressionou. Eu nunca tinha visto algo assim”, disse a vovó, sorridente.

O dançarino a que ela se referia era Eddy Betteridge, de 32 anos, que embora estivesse quase nu fez a alegria das senhoras do asilo entregando cupcakes e pãezinhos recheados aos convidados.

O aniversário especial foi um presente de sua filha, Gill Shaw, de 67 anos, que é secretária paroquial aposentada. Ela teve a ideia depois que sua mãe lhe disse que “queria um homem bonito para seu aniversário”.

A comemoração aconteceu no último dia 6 e o stripper foi cedido gratuitamente pela agência Buff para realizar o pedido da centenária, que é mãe de três filhos, tem sete netos, seis bisnetos e passou em sua vida por duas guerras mundiais.

“Tive um dia absolutamente maravilhoso, foi maravilhoso o tempo todo”, disse a vovó de 106 anos. (Com publimetro.cl)

