Vizinhos se revoltam com cheiro ‘insuportável’ em casa de homem que toma a própria urina há 20 anos

Brother Sage é conhecido internacionalmente por sua peculiar prática de consumo que chamou a atenção de muitos: o homem toma a própria urina há mais de 20 anos e garante que o líquido tem um efeito bastante positivo para a sua saúde.

No entanto, a forma de conservação tem sido um grande problema, pelo menos para seus vizinhos que não suportam o forte cheiro de urina que circula no local onde vive.

“O meu quarto e banheiro estão próximos da cozinha, o que faz com que o cheiro passe para o corredor. Agora estou praticando no jardim, vou a um lugar próximo ou a uma fonte termal e passo três dias bem com isso, então está fora do meu sistema”, explicou Sage.

Você pode se interessar por:

Homem está buscando uma solução para ‘problema’ com vizinhos

Em declaração, o britânico afirmou que está fazendo ajustes no local em que faz sua prática e ressaltou que está buscando um novo local”. Brother explicou ainda que pode armazenar sua urina por aproximadamente 3 anos e que a utiliza também para lavar os pés e o rosto.

Por sua vez, Sage assegurou que compreende o posicionamento de seus vizinhos: “eu entendo os detratores ou os que duvidam, mas aprendi a ser compassivo com as pessoas porque elas ainda não sabem o que é isso”, afirmou.

Com informações do portal Publimetro.

+ Não se vá antes de ler: