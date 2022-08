Viral: Alguém resolveu corrigir um anúncio de condomínio - mas nem essa correção estava certa

Ao se deparar com erros ortográficos, existem dois tipos de pessoas: aquelas que buscam entender o que está sendo dito e as que preferem debochar do erro alheio.

No condomínio do jornalista Felipe Goldenboy, alguém resolveu seguir o estilo do segundo tipo de pessoa. Ao se deparar com um anúncio do condomínio com alguns erros, um sujeito anônimo partiu para as correções, com direito à marca-texto e anotações.

“Ortografia respeitada, sobretudo por quem redige textos oficiais, não é favor do(a) redator. É dever profissional, assim como o direito dos condôminos leitores”, reclamou o revisor de anúncio de condomínio.

Felipe resolveu compartilhar sua indignação no Twitter no último sábado (13).

“Vi isso agora no elevador do meu prédio e tô horrorizado com a grosseria. Galera se acha superior só por escrever o português correto, me poupe”, reclamou, postando uma foto do anúncio completamente manchado.

— GOLDENBOY 🌈 (@felipegoldenb) August 14, 2022

“‘Ai mas é um documento oficial, é inaceitável erros de escrita’. O erro: crase”, complementou Felipe.

Contudo, o mais curioso é que nem mesmo o anônimo corretor soube manter toda a ortografia impecável. Em um trecho, ele sugere que a palavra “da” seja substituída por “das” na frase “reparos na laje da cobertura final 1 e 2″, esquecendo-se de prosseguir com a correção.

Em outro pedaço do texto, a sugestão é que se troque “os” por “pelos” em “desculpe os transtornos” - contudo, a grafia original está correta.

Não demorou e o tweet de Felipe logo viralizou. Alguns internautas trouxeram histórias parecidas em seus condomínios.

“Minha mãe é síndica e as vezes se passa pra escrever as coisas, morre de medo quando precisa fazer comunicado pra não dar recibo de ‘burra’ (português não é um idioma fácil né). Espero que o fiscal tenha se identificado pra na próxima ele mesmo escrever o aviso”, compartilhou um seguidor.

Minha mãe é síndica e as vezes se passa pra escrever as coisas, morre de medo quando precisa fazer comunicado pra não dar recibo de "burra" (português não é um idioma fácil né)

— Perfil do 😼 Lumière, o denguinho de vovó. (@jotapeux) August 14, 2022

