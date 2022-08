Vídeo mostra cobra caninana que sempre volta na mesma casa; ‘a gente até já acostumou’

Uma moradora da região de Galo, em Domingos Martins, no Espírito Santo, registrou o momento em que uma caninana insistente é vista novamente em sua casa.

De acordo com o canal Girdelan News, a lavradora Sonia Potin, de 43 anos, registrou o vídeo de da cobra no telhado da residência.

A caninana (Spilotes pullatus) pode medir até de 2,5 metros de comprimento e leva o título de uma das mais rápidas do Brasil por sua agilidade e velocidade ao se movimentar.

Sonia explica que a cobra sempre volta para visitar a comunidade e não é única, pois muitas outras também retornam e os moradores conseguem até reconhecer os animais.

“Elas não são peçonhentas. A gente até já acostumou, elas não assustam mais”, disse a mulher que já se familiarizou com a espécie.

Apesar da fama de brava, a caninana realmente não possui veneno e prefere fugir do que confrontar humanos.

Confira o vídeo que mostra esta cobra que pode ser encontrada em todo o Brasil:

Muitos relacionam a sua postura de defesa com a de uma cobra peçonhenta, pois ela infla o pescoço, tira o corpo do chão e movimenta a cauda rapidamente, como as najas.

No entanto, esta cobra sem veneno pode ser uma boa aliada no controle de pragas em fazendas com criação de animais, pois se alimenta de roedores indesejados e o afasta também dos grãos armazenados para a alimentação.

Ela possui uma dieta variada que pode ser alimentada e além de roedores, pode se alimentar de ovos, algumas aves pequenas e até mesmo outras cobras.

Em caso de encontrar uma cobra na natureza, o melhor é manter distância e permitir que ela vá embora. No entanto, quando ela é quem visita a sua casa, a forma correta é isolar o cômodo, fechando portas e janelas e retirando animais de estimação de perto.

Os animais selvagens nunca devem ser capturados se você não tem experiência, pois é crime e também pode representar perigo para a sua saúde. Entre sempre em contato com um órgão ambiental, como o Ibama ou o Corpo de Bombeiros.

