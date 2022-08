Trabalhadora de fast food famoso revela ‘verdade perturbadora’ por trás de item muito consumido e deixa usuários chocados

Uma funcionária de uma rede de fast food famosa compartilhou um vídeo no TikTok expondo o que acontece em um smoothie de morango e banana – e não é o que você esperaria.

A TikToker e trabalhadora de fast food Heydi Macias começa seu vídeo dizendo: “[Aqui está] o que você realmente come”.

Ela continua a pressionar um punhado de botões em uma máquina até chegar à opção do sabor correto. O momento foi registro em uma unidade da rede, na Europa, como detalhado pelo site The Sun.

Ela coloca um copo de plástico sob o bico do dispensador e registra o momento. Metade do copo é preenchida com uma calda grossa e rosa brilhante, enquanto a outra metade é preenchida com um líquido branco e cremoso.

Em seguida, é adicionado gelo triturado. Depois disso, ela pressiona o botão “misturar” para que a máquina possa combinar com sucesso todos os ingredientes.

Curiosamente, não há morangos ou bananas recém-cortados à vista.

Trabalhadora de fast food famoso revela ‘verdade’ por trás de item muito consumido e deixa usuários chocados

A seção de comentários está cheia de algumas pessoas que se divertem com a verdade e algumas pessoas que não parecem surpreendidas.

Uma pessoa escreveu: “Espero que você não pense que um fast food não estava cortando frutas frescas para o seu smoothie”.

Alguém disse: “Nunca mais bebo isso”.

“Ninguém pensou que vocês estavam cortando morangos”, escreveu outro usuário.

“Nenhum de nós estava pensando que é uma barra de nutrição”, escreveu outro usuário.

'I worked at McDonald’s - the disturbing truth about the strawberry smoothies' https://t.co/G8N3IWrT5O — The Sun (@TheSun) August 6, 2022

Texto com informações do site The Sun