Modelo casado com oito mulheres tem casa pichada na Paraíba e rebate: ‘Não estou fazendo nada de errado’

O modelo brasileiro conhecido como Arthur O Urso teve sua casa pichada com frases ofensivas nesta segunda-feira (15), em João Pessoa, na Paraíba. O muro da residência recebeu as frases “família do demônio”, “vão embora” e “não são bem-vindos”.

Imagem do vandalismo foi compartilhada pelo próprio Arthur em seu perfil no Instagram. Na legenda da postagem, ele prometeu descobrir quem foi o responsável pela pichação e disse apenas querer viver em paz com as esposas.

“Há algumas semanas iniciei um projeto com a visão de melhorar a qualidade de vida. Escolhi João Pessoa por ser a cidade onde nasci. Todos os dias acordo ansioso e feliz, impulsionado por saber que estou construindo algo tão lindo. Mas hoje foi um dia triste, após acordar e abrir a porta para a equipe de obra, me deram a notícia de que o muro da mansão estava pichado! Vou descobrir quem fez isso e tomarei as medidas cabíveis. Não estou fazendo nada de errado ao construir um lar para mim e para as minhas esposas. Só queremos viver em paz! Consideramos justa toda forma de amor”, escreveu.

A mansão está localizada em um terreno de 700 metros quadrados e começou a ser reformada recentemente. O objetivo do influenciador é construir o imóvel nos moldes da “mansão da Playboy”.

Fama e divórcio

Arthur o Urso ganhou notoriedade após a repercussão internacional de seu casamento com oito mulheres. Ele e a primeiro mulher, Luana Kazaki, tomaram a decisão de aumentar a família em conjunto.

Arthur O Urso e suas oito mulheres são adeptos do poliamor (Reprodução/ Instagram @arthurourso)

Arthur chegou a ter nove mulheres. Uma delas, porém, decidiu se divorciar pouco tempo depois. A moça deixou a relação porque queria que o modelo fosse somente dela. Entretanto, o rapaz afirmou que é preciso compartilhar e ficou triste com a decisão da ex. “Ela disse que estava sentindo falta de um relacionamento monogâmico. Minhas outras espoas acharam que a atitude dela estava errada e ela aceitou o casamento por aventura, não por sentimentos reais”, contou ao “Daily Star”.

Arthur sonha em casar com mais duas mulheres no futuro, além de ter um filho com cada.

