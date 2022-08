Homem pede hambúrguer e se surpreende ao encontrar algo ‘perigoso e nojento’; estava crocante demais

Embora os clientes esperem o contrário, infelizmente, não são incomuns os casos em que pessoas têm surpresas desagradáveis ao receber seus pedidos de comida feitos por aplicativos ou telefone. E, trazendo mais um exemplo desta situação, a história de um homem argentino repercutiu no Twitter após ele revelar o que encontrou dentro de um hambúrguer.

De acordo com o detalhado por Leonel Mat, seu hambúrguer estava muito crocante, porém a surpresa maior e que foi classificada como algo “nojento e perigoso” aconteceu quando resolveu abrir a carne e encontrar um parafuso no meio.

Imediatamente, ele entrou em contato com o restaurante para pedir esclarecimentos sobre como era possível que um lanche viesse com a pequena peça. “Como pode haver um parafuso? Como podem misturar um parafuso com a carne?”, questiona ao local de comida.

Sem dar uma resposta clara sobre o que poderia ter acontecido, revoltado, Leonel disse que não queria outro hambúrguer e que nunca mais voltaria a pedir no mesmo lugar.

Além de publicar prints da conversa com o restaurante, ele compartilhou na legenda da publicação informações sobre como tudo aconteceu: “Acabamos de comprar hambúrgueres em locosxlospatys em Polvorines e você pode acreditar que veio um parafuso! O hambúrguer ficou em cima, cheio de gordura do parafuso”, afirmou.

Veja a seguir um print do tweet divulgado.

Hamburguesa con tornillo Tuit de usuario que encontró un tornillo en su hamburguesa @LeonelMatGo

Com informações do portal Publimetro.

