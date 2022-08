Designer de sobrancelhas viraliza na internet por ‘trollar’ clientes; assista

Uma designer de sobrancelhas de Itapetininga, em São Paulo, tem feito sucesso na internet por “trollar” suas clientes. Geizielle Ferreira Mendes, de 31 anos, compartilha pegadinhas e arranca boas risadas de seus seguidores.

Segundo reportagem do “UOL”, Gi Mendes, como é conhecida, atua na área há três anos. A fama, porém, veio com um vídeo publicado no dia 2 de julho, em que a profissional mostra à cliente o “resultado” de uma micropigmentação. Ela só não contou que o procedimento ainda não tinha acabado.

“Lembra, eu falei que vai ficar escurinha e depois clareia?”, diz ela a cliente, que logo em seguida começa a chorar. “Está muito grossa”, afirma a mulher.

Assista:

O vídeo já tem tem mais de 260 mil curtidas e, segundo ela, continua rendendo comentários. “Ainda tem gente comentando. Profissionais de diferentes partes do mundo. Com ele, em apenas uma semana, eu ganhei 10 mil seguidores”, disse ao “UOL”.

Brincadeira antiga

Apesar de o sucesso recente, Gi afirma que faz a brincadeira há pelo menos dois anos. “A ideia surgiu porque muitas mulheres têm medo de ficar artificial, muito escura. Eu sempre fiz essa brincadeira no processo, mas nunca gravava. Então eu comecei a gravar e começou a ter repercussão.”

Assista mais um vídeo de “trollagem”:

Gi contou ainda que o sucesso fez com que sua cartela de clientes aumentasse. “A intenção do vídeo é justamente mostrar a elas, que têm o medo de que a micropigmentação fique falsa, que não vai ficar. Então, pegadinha é mais essa intenção, de mostrar que, no final, vai ficar natural”, disse.

