Após ser traída, mulher faz namorado pagar por sua plástica no nariz: ‘Valeu a pena? Sim’

Uma tiktoker relatou ter se vingado do namorado após ser traída por ela. Como condição de reatar, a jovem impôs que ele teria de pagar por sua cirurgia plástica no nariz. Informações extraídas do New York Post.

“Disse ao cara que continuaria a vê-lo, mas ele teria que pagar minha plástica no nariz que eu queria muito porque ele me causava inseguranças e não queria que meu tempo fosse desperdiçado caso me traia novamente”, relatou a usuária @userg01728011 em um vídeo com mais de 2 milhões de visualizações, mostrando seus snaps pós-operatórios.

Cirurgias plásticas no nariz costumam ter um preço alto. Sabendo disso a jovem relatora afirma ter valido a pena a condição imposta para o namorado, pois ele chegou a traí-la novamente.

“E ele acabou me traindo de novo então… Valeu a pena? Sim, foi”, disse ela.

Viralização na rede social

O vídeo, baseado em um TikTok postado por @itslilrockyy, no qual a mulher brinca que os traidores podem recomprar seu amor com a leitura de texto: “Quando você o pega traindo e ele pergunta ‘o que posso fazer para consertar isso?’”

O vídeo, que já ultrapassa a marca de 490.000 visualizações, é reproduzido em um som viral que canta o aviso de pin pad (bordão para “insira dinheiro ou selecione o tipo de pagamento”) ao som de ‘Glimpse of Us’ de Joji.

Após o relato, diversos usuários da plataforma elogiaram a atitude da namorada, classificando-a como “rainha” por não ficar por baixo na situação.

“Nunca quis tanto ser traído”, comentou um dos usuários da plataforma.

“Garota que é tão esperta”, brincou outro.

“Eu o fiz perder 6k na minha lipo e depois afundei”, escreveu outra pessoa.

“Fiz a mesma coisa! Eu disse a ele que ele me deve US$ 2.000 pelos danos colaterais que ele me causou”, reforçou outro internauta.

“A compensação monetária sempre melhora as coisas”, concluiu um usuário da rede.

