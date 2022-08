VÍDEO: Influencer acende cigarro durante voo e causa revolta nas redes sociais: ‘Podia ter incendiado o avião’

Um influencer fitness acendeu um cigarro durante voo e causou revolta nas redes sociais.

O caso aconteceu no mês de janeiro, quando Balvinder (mais conhecido como Bobby) Kataria viajava de Dubai (Emirados Árabes Unidos) a Nova Délhi (Índia). Só agora, porém, o vídeo se tornou viral.

No vídeo que circula nas redes sociais, o passageiro aparece deitado em algumas poltronas, fumando tranquilamente seu cigarro a bordo, o que é proibido. Nenhum comissário parece incomodá-lo.

Assista:

Bobby chegou a postar a gravação em seu Instagram, mas depois apagou. O material, entretanto, acabou viralizando.

“Isso é perigoso, ele podia ter incendiado o avião!”, comentou um internauta.

Segundo o “Extra”, o Departamento de Segurança da Avião Civil da Índia afirmou que, na época, uma ação foi tomada contra Bobby. Por conta do cigarro, ele ficou proibido de voar por 15 dias.

Jyotiraditya Scindia, ministro da Aviação, não ficou satisfeito com a “pena” e pediu que o caso seja investigado.

E por falar em avião...

Pousar no aeroporto da ilha de Skiathos, na Grécia, pode ser uma aventura e tanto. O local é conhecido pela pista cuja cabeceira fica bem próxima ao mar, fazendo com que os aviões passem a poucos metros dos banhistas. Muitos se reúnem ali justamente para registrar as aterrisagens de perto.

Um vídeo capturou aquela que talvez seja a aterrissagem mais radical já vista na ilha. O caso está sendo chamado de “o pouso mais baixo de todos os tempos”.

Confira:

“Quantos espectadores você acha que precisavam de calças novas?”, perguntou uma pessoa após assistir ao vídeo.

Alguns chegaram a dizer que a passagem do Airbus A321neo da Wizz Air desarrumou os cabelos das testemunhas.

O aeroporto de Skiathos tem uma pista particularmente curta, o que força os pilotos a se aproximarem mais do chão do fariam em outras condições.

