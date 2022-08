[VÍDEO] Recém-nascida recebe noite de spa da mãe e viraliza na internet

Como acalmar um bebê recém-nascido, que ainda chora a qualquer momento do dia? Anne Sena, uma mãe de primeira viagem, está viralizando nas redes sociais com uma técnica que considera infalível.

Para conseguir assistir a novela tranquilamente, ela resolveu promover uma verdadeira noite de spa para a pequena Maitê. A criança tem apenas um mês de vida, mas já se tornou um rostinho conhecido na internet por conta do momento relaxante.

“Eu implantei uma rotina para conseguir ter mais tempo para mim e conseguir cuidar da casa. Depois que eu fiz esse planejamento, eu reuni várias dicas que vi na internet e botei em prática. Eu coloco a luz baixinha, uma música relaxante e dou um ‘banho de ofurô’. E ainda coloco chá de camomila junto com a água do banho. É uma coisa muito antiga, uma dica de vó. O banho de ofurô simula o útero da mãe e a criança se sente como se estivesse no útero. Então, ela relaxou, ficou de boa e dormiu”, relatou ela ao portal G1.

Assista:

Anne tem 28 anos, é supervisora comercial e mora em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ela disse que não esperava obter tamanha repercussão e que isso é algo normal, para que ela consiga assistir à novela “Pantanal”, da TV Globo.

“Foi mais um dia normal na nossa rotina, nem imaginava que ia viralizar tanto. Eu tinha 40 seguidores no Tiktok quando eu postei. Eu editei e publiquei. Eu costumo deixar o celular em modo avião para não acordar ela. Quando eu vi, já estava com mais de 30 mil seguidores. Agora, eu estou com quase 89 mil seguidores já. O vídeo está com 12 milhões de visualizações. Eu jamais ia esperar isso”, disse, surpresa.

