VÍDEO: Pernambucano constrói o próprio jazigo, põe foto e deixa recado na lápide: ‘Em breve’

O comerciante pernambucano Cleyton Melo de Souza, de 36 anos, viralizou nas redes sociais por um motivo inusitado: ele construiu o próprio jazigo no cemitério de Vila Mendes, em Limoeiro (PE), colocou uma foto e deixou um recado sobre a data da sua morte: “Em breve” (veja no vídeo abaixo).

Cleyton disse que não pretende morrer tão cedo, mas que depois da pandemia de covid-19 passou a pensar na hora da morte e decidiu que iria construir o próprio jazigo.

“Eu ia ao cemitério para acompanhar enterros e ficava pensando nas pessoas que estavam lá, num cantinho, e ninguém via. Eram homenagens discretas. Aí, fiz a minha tumba para ver as pessoas me homenageando de verdade”, disse ele em entrevista ao site G1.

O comerciante construiu um jazigo em formato de “capelinha”, onde há espaço para dois caixões. Além de fotos dele, o local também conta com um espaço para as flores e para velas. A obra ficou pronta no segundo semestre do ano passado. Há ainda a frase: “Seja humilde, faça o bem”.

Depois de fazer a construção, ele ficou famoso no distrito que tem pouco mais de 7 mil habitantes, pois os moradores ficaram intrigados com a atitude do comerciante. Ele disse que gastou R$ 3,5 mil para garantir seu espaço no cemitério, incluindo os valores do jazigo, o material e a mão de obra.

O pernambucano contou que se surpreendeu com as pessoas visitando a sua catacumba, no Dia de Finados, no ano passado, e foi ao local para conferir como serão as homenagens que deve receber depois que morrer.

“Estava curioso para saber como seria. Fui lá e vi o pessoal colocando velas lá. E tinha muita vela, viu. Fiquei pouco tempo para as pessoas não ficarem brincando muito lá”, disse.

