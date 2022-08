Vídeo mostra pescador encontrando anaconda próxima de acampamento

O pescador Paulo Macedo, que mostra seus vídeos de pesca esportiva no YouTube, trouxe o momento em que encontrou uma sucuri, conhecida também como anaconda e que entra para a lista de maiores cobras do mundo.

Nas imagens, é possível ver como a cobra descansa sobre um tronco de árvore próximo ao rio. As cobras saem da água para tomar sol em dias mais frios, pois são ectotérmicas e usam o calor para equilibrar sua temperatura corporal.

“Montamos um acampamento para uma pescaria , passamos a noite em uma ilha. No dia da pescaria pegamos alguns peixes e nos deparamos com uma cobra sucuri, estamos encontrando cobras com bastante frequência em nossas pescarias”, explicou ao publicar o vídeo.

A cobra pode ser vista a partir do minuto 6 do vídeo a seguir:

Como menciona, os encontros com as cobras tem se tornado cada vez mais frequentes. Em outro vídeo, Macedo conta que encontrou uma sucuri enquanto pescava sozinho.

“Pescaria em rios lagos ou lagoas tem seus desafios, apesar da boa aventura que uma pescaria pode proporcionar, não se engane com o que a natureza esconde , quando for pescar tome todos os cuidados possíveis . Nesta pescaria eu fui pescar sozinho, peguei peixes , mas me deparei com uma cobra sucuri”, conta ele.

O canal Dicas de Pescador, do especialista em pesca esportiva Carlos Pancieri, também mostrou o encontro com uma sucuri grande. As imagens se tornaram virais e até hoje repercutem na Internet.

A sucuri pode ser encontrada deslizando pela natureza em terra e também apresenta hábitos aquáticos. É comum vê-las perto de pântanos, rios e lagoas, lugares ideais para a caça.

Para manter esse comportamento, esta cobra possui seus olhos e narinas no alto da cabeça, o que as possibilita de enxergar e respirar enquanto nada.

Muitas vezes elas abatem sua presa aguardando pacientemente na água, mantendo apenas o focinho acima da superfície. Com um bote potente, ela se agarra a presa e aplica a constrição, apertando-a até seu fluxo sanguíneo e de oxigênio serem interrompidos.

No entanto, esta cobra, que se alimenta de mamíferos, aves e répteis de pequeno a médio porte, também caçam em terra e enfrentar grandes animais. Quando isso acontece, podem passar semanas fazendo a digestão das presas que são engolidas de uma vez.

