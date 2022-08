VÍDEO: Menina se revolta com alta nos preços no mercado e viraliza: ‘Tá tudo pela hora da morte!’

Os preços dos produtos nos supermercados estão cada dia mais altos e o povo brasileiro já se acostumou a levar menos produtos para casa. Mas a revolta de uma pequena catarinense sobre o valor dos produtos viralizou nas redes sociais e já rendeu vários memes (veja abaixo).

"Tá tudo pela hora da morte" 😁 pic.twitter.com/21cIbDJh9X — Sisi (@sisicardosob) August 13, 2022

“É muito caro, meus doces tudo tá caro [sic]. Eu quero pegar meus doces, mas tá tudo caro. Minhas ‘bulachas’, não dá, tá tudo pela hora da morte! Meus Deus do céu”, disse ela.

A fala da menina foi dada durante uma reportagem do SCC News, canal afiliado do SBT em Santa Catarina, gravada em março passado. Mas o trecho com a entrevista dela voltou a circular nas redes sociais na última semana e muitos internautas já fizeram outros vídeos fazendo dublagem do áudio da pequena consumidora indignada.

Veja repercussão abaixo:

Mais um cliente revoltado

Um comprador da rede Walmart compartilhou como chamou a atenção dos funcionários em uma “local fantasma” (veja abaixo):

O TikToker Will, que atende por @charlestonboy843, fez um vídeo viral mostrando o que supostamente aconteceu no supermercado, como detalhado pelo site The Sun. “Nunca consigo encontrar nenhum funcionário no Walmart”, disse o jovem.

Ele então encontra um telefone com uma lista postada dos números de interfone da loja e decide chamar um funcionário para si mesmo. Will usa repetidamente o interfone para chamar a atenção dos funcionários, chamando o local de “cidade fantasma”.

Na segunda tentativa, ele diz: “Qualquer funcionário do Walmart que tenha acesso aos laptops no departamento eletrônico, por favor, desça”.

Segundo o site The Sun, um tempo depois, um funcionário caminha até o departamento de eletrônica, com Will escrevendo no texto na tela que o homem estava “chateado”. “Ele me disse que eu deveria ter andado por aí até encontrar alguém”, afirma Will.

O vídeo foi visto quase 4 milhões de vezes, gerando inúmeras reações dos usuários.

LEIA TAMBÉM: