[VÍDEO] Cadela é encontrada enterrada até o pescoço junto com sete filhotes

Uma cachorra foi encontrada enterrada até o pescoço na Turquia na última quarta-feira (10). Contudo, ela não estava sozinha: seus sete filhotes foram encontrados embaixo da terra junto ao animal.

Soner Büyüme, um veterinário que trabalhava em uma fazenda remota localizada no vilarejo de Develi, em Kayseri, começou a ouvir os latidos de uma cadela após um acidente no local (via Anda News).

“Eu imediatamente corri para o local”, disse Soner ao site The Dodo. “Houve um deslizamento de terra. Eu vi uma cachorra preso no chão. Apenas com sua cabeça para fora”, relatou.

Soner começou a cavar para retirar a cachorra em questão da situação, mas não demorou a perceber outros sons de ganidos, embaixo da terra. Logo viu que se tratavam de filhotes, que estavam completamente soterrados.

“Ouvi o choro dos filhotes. Eles estavam debaixo da terra”, contou o veterinário. Eles tinham ido parar lá após a toca em que moravam ter desabado durante o acidente.

Derretimento de gelo próximo ao polo norte vira “caça ao tesouro” entre bilionários

Groenlândia

Preocupação para alguns, solução para outros: bilionários de diversas partes do mundo estão promovendo uma verdadeira “caça ao tesouro” na Groenlândia, ilha gigante próxima ao polo norte.

A ideia desse grupo é aproveitar o derretimento das calotas polares para procurar minérios essenciais para impulsionar a energia verde, segundo a CNN. A crise climática está acelerando - e muito - o processo de degelo da ilha.

Cientistas do mundo todo enxergam esse fenômeno de mudanças do clima como um dos principais problemas do século. Já os empresários em questão entendem como uma oportunidade para encontrar tesouros que podem ser a saída para essa crise.

Não são anônimos: nomes como Jeff Bezos (da Amazon), Michael Bloomberg (da Bloomberg L.P., tecnologia e finanças) e Bill Gates (da Microsoft) estão entre os bilionários que estão nessa corrida (saiba mais aqui).

