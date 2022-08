Tia exige que sobrinha emagreça para não ‘estragar as fotos de seu casamento’

Uma jovem de 16 anos está passando por uma experiência traumática depois que a noiva de seu tio afirmou que ela precisará “emagrecer significativamente” para ser uma das madrinhas de seu casamento ou seu “excesso de peso estragará as fotos”.

De forma anônima, a jovem desabafou no Reddit e teve sua história compartilhada pelo The Mirror. Segundo ela, a solicitação de sua futura tia foi realizada por mensagem de texto, o que a deixou ainda mais chocada.

“Ela me mandou uma mensagem de texto perguntando se eu consegui emagrecer para o casamento pois ela precisava saber se me incluiria como madrinha ou não. Decidi não responder pois achei a mensagem agressiva e preferi esperar para vê-los no dia seguinte”, revela a jovem.

Apesar de emagrecer ser uma condição para participar do casamento como madrinha, a jovem afirma que nunca teve intenção de desempenhar este papel e que emagreceu por conta de motivos pessoais que a fizeram tomar essa decisão.

A noiva distorceu as informações

O encontro entre a sobrinha, seu tio e a noiva dele foi de mal a pior. Após notar que a jovem havia emagrecido, Olivia decidiu convidá-la para ser madrinha, além de “levar o crédito pela mudança de vida da jovem”.

Segundo ela, a mulher fez questão de dizer a todos que a perda de peso foi motivada por ela e que “é uma sensação maravilhosa quando você vê que alguém fez uma boa mudança de vida após ser influenciado por você”;

Após as declarações e as intimidações constantes da noiva, a jovem decidiu não participar do casamento de seu tio, o deixando completamente decepcionado.

“Ele me ligou perguntando o que tinha acontecido e eu decidi revelar tudo. Disse a ele que a noiva dele estava me intimidando a perder peso e que continua me intimidando de outras formas, então não vejo sentido em estar lá sendo que ficaremos as duas desconfortáveis”, revela a adolescente.

Ao saber da situação, seu tio afirmou que as atitudes da futura esposa eram inaceitáveis, mas implorou para ter a sobrinha presente em seu grande dia. Já a mãe da jovem afirma que ela está agindo feito uma “criança mimada”.

Leia também: Noivado em festa de casamento termina com confusão de família

“Minha mãe ficou ao lado da noiva e afirmou que estou sendo dramática e que devo pedir desculpas e apenas ir ao casamento. Ela disse que eu estou arruinando o casamento do meu tio”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não exagerou em suas reações e tem pleno direito de se sentir mal com a situação.

“Sinto muito que estejam tentando te fazer normalizar essa situação para que as coisas sejam mais fácies para eles. Infelizmente faz sentido ela distorcer a verdade e te culpar, mas espero que você consiga se distanciar dela”, afirma uma pessoa.

“Espero que seu tio perceba a noiva que tem a tempo de cancelar o casamento”! Comentou outra pessoa.