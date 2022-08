“Sim, sou eu, tia”, diz ladrão que invadiu casa e aproveitou para tomar banho

Um caso inusitado foi registrado recentemente na região de Valparaíso, no Chile, depois que um ladrão não só entrou em uma casa para roubar como aproveitou a oportunidade para tomar um banho, fingindo ser o sobrinho da dona do imóvel.

Segundo detalha o portal Publimetro, o delinquente invadiu a residência no período da madrugada, após forçar uma janela e, nesta oportunidade, já havia recolhido alguns itens da residência.

Mas, antes de pensar em deixar o imóvel invadido, o sujeito resolveu entrar no banheiro e tomar um banho. Suspeitando do barulho da água, a dona da casa pensou que poderia se tratar de um sobrinho que vive com ela e após perguntar se era de fato quem imagina, o ladrão respondeu: “Sim, sou eu, tia”.

E embora o plano do ladrão tenha funcionado em um primeiro momento, toda a farsa foi descoberta depois que a mulher resolveu descer as escadas e se deparou com um estranho segurando uma banana. Enfrentando-o, ela conseguiu correr e se esconder no quarto das filhas, espaço onde acionou a polícia.

A prisão do ladrão

Depois de ser descoberto, ele tentou fugir da residência, porém todas as demais portas estavam trancadas e, próximo da residência circulava uma patrulha policial, que atendeu a denúncia e acabou detendo o sujeito.

Dentre os itens furtados da casa, que posteriormente foram recuperados, estavam um celular e uma quantia em dinheiro equivalente a R$ 69,33.

Conhecido como “El Chancho”, o delinquente, de 26 anos, já havia sido detido em fevereiro deste ano por roubar um supermercado. Agora, ele foi colocado novamente à disposição da justiça e enfrenta a acusação de “roubo em lugar habitado”.

