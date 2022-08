‘Ruídos eróticos’ podem impedir mulher de se exercitar em seu próprio jardim

Uma mulher está se sentindo completamente incomodada depois de ser alvo de comentários realizados por seus vizinhos a respeito de suas praticas esportivas realizadas no quintal de sua própria casa. Segundo ela, os moradores da casa ao lado afirmaram que sua respiração ofegante tem “conotação erótica”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação por meio de uma postagem feita no Mumsnet, onde contou com o apoio dos demais usuários da plataforma.

De maneira anônima, ela revelou ter se surpreendido com o pedido de seus vizinhos que, segundo ela, a acusaram de “fazer sons eróticos” enquanto utiliza seu jardim.

“Depois do meu treino matinal (faço HIIT durante 20 minutos), meus vizinhos bateram na minha porta e perguntaram se eu poderia me exercitar dentro de casa pois eles estavam tentando relaxar no jardim da casa deles enquanto observam seus peixes”, revela a mulher surpresa com a solicitação.

Ela não acreditou quando soube o motivo!

Ao ouvir a queixa dos vizinhos, o esposo da mulher decidiu ir até a porta para acompanhá-la e ajudá-la a lidar com a situação incômoda e inesperada.

“Ele disse de forma educada que não estou fazendo barulho e que tenho o direito de utilizar meu quintal para realizar minhas atividades físicas. Ele também os questionou se vão reclamar quando nossa filha brincar no jardim e se espantou quando eles disseram que são coisas diferentes pois ‘o ruído da minha respiração é um pouco erótico’”, conta a mulher.

Espantados com a alegação dos vizinhos, eles responderam que irão manter sua rotina como está e que ela não faz barulho excessivo que justifique a reclamação já que está simplesmente se exercitando no terro de sua própria casa.

Leia também: Por motivo ‘pessoal’, ela pediu ao vizinho para esconder seu trampolim

“Os vizinhos então me mandaram ir treinar em uma academia! Fiquei extremamente irritada pois não estou fazendo qualquer tipo de barulho ‘erótico’. Eu treino no quintal de casa porque meu marido trabalha do escritório e meu bebê está dormindo! Ou seja, não quero incomodá-los”, revela.

Para os demais usuários da plataforma, os vizinhos estão agindo de forma rude com e desnecessária com ela. “Eles estão sendo ridículos reclamando que você está respirando no seu jardim”.

“Eles estão agindo feito malucos! Não deixa que eles te impeçam de fazer algo positivo para você mesma em seu próprio jardim”, comentou outra pessoa.