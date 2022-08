Peixes-boi fazem ‘orgia’ nos EUA, e polícia pede que banhistas ‘não atrapalhem’

A polícia de Sarasota, na Flórida, nos Estados Unidos, pediu para que os banhistas não atrapalhem a “orgia” dos peixes-boi da região. O recado foi dado no início do mês e chamou a atenção.

Conforme destacou o “Extra”, os peixes-boi estão em época de acasalamento e andam se reunindo em massa em águas rasas e formando “bolas de acasalamento”.

“As pessoas estavam tentando tocá-los. Por favor, não”, escreveu a polícia no Twitter após incidente em South Lido Beach. Selfies com os animais também devem ser evitadas, segundo as autoridades, que pediram ainda que os banhistas mais curiosos observem o ato “com respeito” e a uma boa distância.

Os peixes-boi geralmente se reproduzem uma vez a cada dois anos e normalmente geram um filhote apenas. Três espécies do animal estão listadas pela União Mundial de Conservação como “vulneráveis à extinção”.

Ursa ‘doidona’

Uma ursa filhote ficou “doidona” depois de comer uma quantidade excessiva de um tipo de mel que dá efeitos alucinógenos, na Turquia, na quinta-feira passada (11).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o animal visivelmente alterado em um parque nacional e o momento em que foi resgatado. Veja:

Düzce’de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. @milliparklar



Balın dozunu kaçıran sevimli “kızımıza” bir isim verelim, adıyla yaşasın😊 💬 pic.twitter.com/dZsI2FcsIw — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) August 11, 2022

De acordo com informações do Ministério da Agricultura e Florestas da Turquia, a ursinha consumiu o “mel louco” (‘deli bal’ em turco), que é um tipo de mel da flor de rododendro que pode ter efeitos alucinógenos.

Enquanto era resgatada, ela ficou balançando e choramingando, sentada de barriga para cima na traseira de uma caminhonete.

Segundo o comunicado, o animal estava em boas condições físicas, sem ferimentos, mas está sendo monitorado por veterinários até que possa ser novamente devolvido a natureza nos próximos dias.

Depois da repercussão do caso, o ministério pediu que a população escolhesse um nome para a filhote e ela foi batizada como Balkız.

