Para se vingar, mulher anuncia traição do ex no jornal

Irritada com a descoberta de uma traição, uma australiana decidiu se vingar do ex-companheiro de uma forma improvável: anunciando o caso extraconjugal dele em um jornal local.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, conhecida como Jenny, decidiu comprar um espaço de anúncio em um jornal para tornar pública a traição de seu então companheiro, Steve.

Para isso, ela escreveu: “Querido Steve. Espero que você esteja feliz com ela, agora toda cidade saberá que você é um traidor imundo. De Jenny”. Ela também acrescentou uma pequena observação, que pode ter gerado algum incômodo extra para o homem: “Comprei esse anúncio com o seu cartão de crédito”.

Apesar do susto da cobrança, o ex-companheiro de Jenny pode ficar tranquilo quanto ao “valor extra” em sua fatura já que o próprio jornal não realizou a cobrança ao verificar divergências entre o anunciante e o cartão utilizado na compra.

Ela tentou usar o cartão do ex-companheiro

Em declaração, o jornal de Queensland revela que o valor do anúncio em questão estava estimado em 2 mil dólares australianos, aproximadamente R$7.150, no entanto, após divergências de dados no pagamento, ela acabou sendo gratuita.

“Jenny reservou o anúncio por meio do portal online e ele foi publicado na edição da última sexta-feira, no entanto ao processar o pagamento notamos que o nome do cartão era diferente do nome da reserva e não realizamos nenhuma cobrança pelo anúncio”, afirma o jornal.

Leia também: ‘Ruídos eróticos’ podem impedir mulher de se exercitar em seu próprio jardim

Diversas pessoas passaram a interagir com a publicação que acabou virando notícia em todo o mundo, fazendo com que o caso de Steve fosse conhecido para além de sua cidade.

Ao mesmo tempo, várias pessoas interagiram com a publicação elogiando as atitudes de Jenny: “Nem todas as heroínas usam capas! Jenny, você é minha nova pessoa favorita”, comentou outra pessoa.

“Jenny, eu definitivamente quero ser sua amiga”, afirmou outra pessoa após ver o anúncio.