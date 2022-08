Ele decidiu estacionar o carro sem se importar com a saída de uma garagem

Um homem foi completamente criticado na internet após estacionar seu carro de forma a bloquear completamente a entrada e saída de veículos de uma casa, mesmo com outras vagas livres ao longo da rua. O proprietário da casa em questão registrou uma imagem comprovando sua história.

Conforme o caso publicado no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, os moradores bloqueados ficaram completamente irritados com a atitude do motorista e decidiram divulgar as imagens do veículo na internet.

De forma anônima, o proprietário da casa conta: “Esse infeliz decidiu estacionar seu carro na frente da minha garagem mesmo tendo todo o restante da rua livre para deixar seu carro sem causar problemas a qualquer pessoa”.

Após seu rápido desabafo, ele então publicou a imagem revelando o tamanho de seu problema. No registro é possível ver claramente um veículo marrom bloqueando a saída de sua garagem e impedindo um outro carro de deixar o local.

O motorista foi duramente criticado!

Rapidamente diversas pessoas decidiram interagir com a publicação e não pouparam críticas ao motorista do veículo marrom.

“Olha só a audácia desse cidadão”, comentou uma pessoa ao que outra complementou: “Estou completamente indignado com isso”!

Outras pessoas sugeriram que o proprietário tomasse medidas imediatas contra o motorista “abusado”. “Reboque imediatamente esse veículo”, sugeriu um.

“Eu não teria perdido tempo tirando essa foto, já teria acionado um reboque e registrado toda ação por meio de um vídeo para comprovar a história”, comentou outra pessoa.

Uma terceira decidiu sugerir uma abordagem um tanto quanto agressiva: “Quebre um vidro, coloque o carro em ponto morto, e o empurre em uma ladeira”.

De forma calma, o proprietário revelou as ações tomadas com ele em relação ao carro. “O carro deixou a vaga 30 minutos depois que tirei essa foto sem eu precisar chamar alguém ou rebocar o veículo. Eu não pretendia sair neste momento e não estava em uma emergência, mas achei engraçado ele ter escolhido estacionar ali entre tantos lugares vagos”.

Rapidamente uma pessoa elogiou sua atitude: “Alguns de nós teriam acionado o reboque apenas por princípios, mas que bom que você teve essa atitude calma, é algo para se orgulhar”.