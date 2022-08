Ela não seguiu os cuidados necessários com sua nova tatuagem e ficou em apuros

⚠️⚠️ATENÇÃO! O conteúdo deste texto pode causar desconforto em pessoas sensíveis!⚠️⚠️

Uma jovem está precisando lidar com as graves consequências de não seguir os procedimentos de cuidados básicos com uma tatuagem nos primeiros dias após sua finalização. Ela decidiu que não teria problemas em “burlar as regras” e aproveitar férias ensolaradas em Cancun.

Por mais simples que aparentem ser, tatuagens são procedimentos complexos que vão além do estúdio de tatuagem. Desta forma, o cuidado com elas vai desde a escolha do profissional que realizará a arte até a forma como você lidará com ela nos dias seguintes após sua finalização.

Além de seguir uma dieta específica nos dias seguintes a tatuagem, também é necessário reforçar outros cuidados como não ter exposição direta à luz do sol, não tomar banhos de mar e piscina e não se bronzear. No entanto, conforme conta o The Mirror, uma jovem decidiu ignorar estes cuidados e acabou em apuros com sua nova tatuagem, que ficou irreconhecível.

A jovem Jackie Florez está precisando lidar com as consequências de suas escolhas erradas ao evitar seguir os cuidados recomendados pelo seu tatuador. Ela decidiu publicar em seu TikTok um vídeo relatando sua experiência com a tatuagem.

Tatuagem ‘temporária’

Contando sua história aos seguidores, a jovem revela ter realizado o procedimento de tatuagem em um estúdio conhecido como “Ephemeral Tattoo”, especializado em tatuagens temporárias que são realizadas com o mesmo procedimento de uma tatuagem permanente, mas utilizando outro tipo de tinta que permanece no corpo durante 9 a 15 meses.

Apesar de ser uma tatuagem feita para durar por um certo período de tempo, ela ainda requer os mesmos cuidados de uma tatuagem tradicional, os quais não foram seguidos pela jovem que decidiu aproveitar férias em Cancun pouco tempo após fazer o desenho em suas costas.

Em meio a imagens suas aproveitando o sol e o mar, Jackie revela o desenho original feito em suas costas, um dragão junto com uma flor, e em determinado momento mostra o resultado após suas férias: “Um grande acumulado de tinta e plasma em meio ao adesivo utilizado para proteger a tatuagem”.

Apesar da aparência dolorida da tatuagem, a jovem parece se divertir e não se arrepender de suas férias, mesmo sabendo que isso poderia ter colocado sua vida em risco por ter sido realizado durante a fase de cicatrização da tatuagem.

Para os seguidores, ela deve se atentar aos cuidados caso decida fazer um novo desenho em seu corpo, seja ele permanente ou temporário. “Não tome sol após fazer tatuagens mesmo que não seja verão ou que não esteja ‘quente o bastante’ para queimar a pele!”, comentou uma pessoa.

“Literalmente você deixou de seguir as regras mais básicas nos cuidados posteriores de uma tatuagem. Os tatuadores sempre dizem o que se pode e não pode fazer após se tatuar”, comentou outra.

“Se você não vai dar atenção a quem entende do assunto, então esteja preparada para passar novamente por isso”, finalizou uma terceira.