‘Antes e depois’ de pets molhados no banho fazem sucesso nas redes sociais; veja o vídeo

Animais de estimação são sinônimos de sucesso nas redes sociais. Mas um vídeo publicado por um perfil no Tik Tok que mostra a rotina de pets tem chamado a atenção por apresentar o “antes e depois” dos bichos molhados ao tomar banho. A publicação já teve mais de 4 milhões de curtidas e quase 150 mil compartilhamentos (veja o vídeo abaixo).

Nas imagens é possível ver quando cachorrinhos, gatos e até uma ave ficam totalmente diferentes molhados. Alguns dos pets aparentam ser tranquilos e se divertem enquanto tomam banho.

Já outros não demonstram estar muito felizes e fazem carinhas de “emburrados”. Há ainda aqueles que aparecem mesmo muito assustados com a água.

Tanta fofura atraiu a atenção dos internautas, que comentaram quase 40 mil vezes no vídeo: “Dá para ver que todos ‘amaram’”, escreveu um seguidor. “” brilho deles sumindo...kkkkkk”, destacou outra.

'Antes e depois' de pets molhados faz sucesso na web (Reprodução/TikTok @dogsofttiktok6)

Gato ‘brigão’

Um desentendimento entre um gatinho e seu dono viralizou nas redes sociais recentemente. O motivo da confusão foi a colocação de um tapete na cozinha, que não agradou o bichano (veja o vídeo abaixo).

As imagens mostram quando o dono coloca um tapete na frente da geladeira e, visivelmente incomodado, o gato chamado Oreo começa a miar. Então, o tutor conversa com ele e diz que ele não deve tirar o item do local.

Mas bastou o homem virar as costas que o felino vai lá e puxa o tapete. “Que ideia, parece que bebe”, disse o tutor.

Filha do dono do gato, Flávia Araújo compartilhou o vídeo e contou que o gato é o xodó da família. O animal foi castrado recentemente e não pode sair de casa. Por isso ele apareceu nas imagens preso por um guia.

