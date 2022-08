Ele criou uma forma inusitada de não perder os descontos do supermercado

Cansado de perder os descontos do supermercado por se esquecer de seu cartão fidelidade, um homem criou uma estratégia inusitada para nunca mais ter problemas deste tipo. Dean Mayhew decidiu levar seu cartão sempre à mão, e tatuou o QR Code de acesso aos descontos diretamente em seu braço!

Conforme a publicação do Publimetro Chile, Dean também decidiu compartilhar sua história por meio de um vídeo publicado em seu perfil no TikTok. Ele revelou que sempre ia ao supermercado sem portar o cartão fidelidade, o que fazia com que ele acabasse perdendo grandes oportunidades de economizar.

“Todas as vezes que eu vou ao mercado eles me perguntam se tenho o cadastro, mas sempre esquecia o cartão em casa ou acabava perdendo o cartão, e os descontos”, revela o homem.

Para evitar perder novamente os descontos, ele teve uma ideia inusitada e decidiu tatuar o QR Code de seu cartão diretamente no punho. Desta forma é impossível ir ao mercado sem estar com seu cartão de descontos em mãos.

Será que deu certo?

Em seu perfil do TikTok, identificado como “Tesco Club Card Guy” (O cara do cartão do Tesco), Dean lida com a situação de forma bem-humorada e compartilha diversos registros mostrando como sua tatuagem é útil e o auxilia nas economias.

O registro, compartilhado por ele, rapidamente chamou atenção de diversas pessoas que não perderam tempo em comentar, e compartilhar, sua ideia. No entanto, uma dúvida restava: a tatuagem realmente era funcional?

“Tentei utilizar os checkouts de autoatendimento, mas acabou sendo desconfortável pois os leitores não conseguiram captar bem o desenho. Depois disso fui tentar diretamente no caixa com um funcionário e, para nossa surpresa, funcionou normalmente”, revela.

“Ele não podia acreditar que eu tinha o QR Code tatuado no punho! Toda vez que vou lá eles ficam surpresos e eu realmente gosto de ver as expressões de surpresa no rosto das pessoas. Eu poderia usar o QR Code pelo meu celular, mas prefiro usar o do meu braço pois é definitivamente bem mais divertido”, finaliza Dean.

