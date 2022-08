‘As pessoas me evitam por causa da minha tatuagem, eu não ligo para isso’

Após tatuar uma “tiara de arame farpado” em sua testa, um homem conta que diversas pessoas passaram a evitá-lo. Apesar disso, Bowen Goh afirma que tanto ele, quanto sua mãe, adoram o desenho e a impressão que ele causa nas pessoas.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, ele afirma que ao todo possui entre 500 e 600 tatuagens, mas que não sabe dizer o número exato depois que parou de contar ao atingir a marca de 400 desenhos espalhados por todo o corpo.

Apesar de não saber o número exato de tatuagens, ele afirma ter algumas marcadas com um grande significado, como é o caso do arame farpado tatuado em sua testa. Mesmo causando estranheza em algumas pessoas, o desenho tem para Bowen um significado profundo que o ajuda a se preparar para o futuro.

“Eu tenho um irmão calvo e eu decidi me preparar para enfrentar esse problema caso seja algo de família. Fiz a tatuagem na testa, localizada em específico perto da linha do cabelo, para caso notar algum espaço a mais eu já procurar um médico e iniciar o tratamento de imediato”, revela.

Pessoas passaram a evitá-lo

Apesar de ter a tatuagem para conseguir identificar e lidar com uma questão que o afeta emocionalmente, Bowen também revela que algumas pessoas se espantaram com o desenho passando a evitá-lo e até mesmo desviando de seu caminho ao vê-lo na rua.

“Quando fiz essa tatuagem eu andava pela rua normalmente como sempre fiz, mas foi a primeira vez que notei algumas pessoas dando passos para longe de mim na calçada ou atravessando para o outro lado”, revela.

“Para algumas pessoas pode ser algo ruim, mas eu achei legal e para mim eu na verdade estava causando uma impressão nessas pessoas estranhas, independentemente de ser algo bom ou ruim”.

Para lidar com essa situação, ele conta com o apoio de sua mãe, que afirma que ele “continua bonito” com as tatuagens e que precisa alcançar o seu ideal de visual perfeito.

“Não me importo com o que outras pessoas pensam de mim, eu gosto da minha aparência e minha mãe me acha bonito. Isso me fez decidir ir em frente e buscar ser quem eu realmente quero ver todos os dias no espelho”, afirma.