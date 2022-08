Por motivo ‘pessoal’, ela pediu ao vizinho para esconder seu trampolim

Uma mulher tomou atitudes desesperadas para conseguir aumentar suas chances de vender sua casa rapidamente. Para isso, ela fez um pedido ao vizinho, que se recusou a atender sua solicitação, dificultando as coisas.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, ela decidiu compartilhar sua história com diversas pessoas no fórum online Mumsnet. De forma anônima, ela revela ter solicitado ao vizinho que movesse seus móveis e itens de jardim para tentar melhorar a aparência de sua casa nas fotos do anúncio.

“É irracional da minha parte pedir ao vizinho para mover seu trampolim para outro local com a finalidade de permitir que os possíveis compradores tenham uma melhor impressão da minha casa”, questionou a mulher

“Estou tentando vender minha casa que, embora não seja geminada com a do vizinho, fica relativamente próxima da casa dele. A única coisa que nos separa do trampolim é uma cerca de 1,80m, mas quando você olha pelo quarto dos fundos só consegue ver o trampolim em toda sua glória”.

Ela pediu ajuda

Direcionando uma pergunta aos demais usuários da plataforma, ela questionou se sua atitude ao pedir ajuda do vizinho seria irracional ou exagerada.

No entanto, os usuários não ficaram impressionados com seu pedido, ou seus motivos, e não pouparam críticas para a mulher.

“Sim, eu definitivamente acredito que você está exagerando. Eu pensaria que você enlouqueceu se me pedisse algo assim. Desculpe por isso, mas ter um trampolim em seu jardim é algo completamente normal”, comentou uma pessoa.

Leia também: Mulher faz denúncia contra bebê de 1 ano - ‘Ela faz muito barulho’

“Pessoalmente, você está fora de si. Por qual motivo seus vizinhos deveriam mover seus itens de quintal para melhorar sua vista”? Comentou outra pessoa.

Após receber o retorno dos demais usuários, a mulher repensou sua atitude e voltou para agradecer: “Acho que exagerei então! Não esperava que eles atendessem ao pedido, mas ia pedir para eles moverem um pouco mais para onde não ficasse ‘tão na cara’. Vou ignorar essa questão. Obrigada”.