Mãe decide dar um nome masculino à filha por esperar ter um menino

Uma mãe está sendo completamente atacada após dar à filha o nome planejado para seu bebê caso fosse um menino. Segundo a mulher, ela tem razões emocionais suficientes para manter o nome mesmo diante das duras críticas de sua família.

Conforme a publicação, feita por ela no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, a mulher revelou que durante toda a gestação foi informada de que estava esperando um menino, o que fez com que ela e seu noivo fizessem diversos itens e recordações com o nome ‘Warren’, escolhido para o bebê.

“Minha irmã fiz que estou causando problemas para minha filha e que sou incapaz de raciocinar sobre o assunto, mas durante toda minha gestação disseram que eu seria mãe de um menino. Meu noivo e eu estávamos tão empolgados e ele escolheu o nome Warren para a criança dizendo que sempre se imaginou tendo um filho com esse nome”.

Desde então, ela fez diversas roupas bordadas com o nome e registrou imagens do companheiro segurando as roupas para guardar em um álbum de memórias. As lembranças tornaram-se ainda mais preciosas quando seu companheiro faleceu de forma inesperada.

“Foi a pior coisa que já aconteceu comigo e ainda estou lidando com isso. Eu lamento por minha filha não conhecer seu pai. Além disso, também tive uma experiência de parto traumática e dura, só descobri que era uma menina quando ela nasceu”.

Ela não quer mudar o nome

Segundo relato da mulher, tudo foi feito conforme o planejado entre ela e seu companheiro. “Fiz o parto em casa como era o desejo dele pois ainda o sinto ao meu lado, então mudar qualquer coisa parece errado”.

Após saber do sexo de seu bebê, ela passou a chamá-la de Warren ou Ren, mas sua irmã, que anteriormente a apoiou, passou a criticá-la de forma dura e direta.

“Ela é minha única família e o meu único suporte. Vou fazer a certidão de nascimento da bebê no próximo final de semana e ontem ela veio me pedir para não a registrar como Warren e manter Wren ou Ren”, conta.

“Eu expliquei que estou mantendo as coisas como planejado com meu noivo e sei que estaria desonrando sua memória se mudasse o nome dela. Minha irmã diz que sou egoísta e que amo mais meu noivo do que minha filha”.

Rapidamente os usuários da plataforma deram sua opinião, que pode ser um problema para a mãe: “Você está de luto e isso é compreensível, mas o nome tem significado para você e não para sua filha, ela vai sofrer com a escolha”.

“As chances dela trocar de nome assim que puder são extremamente altas, ela não vai te agradecer por isso”, comentou outra pessoa.

“Eu ficaria mais preocupada de como ela vai lidar sabendo que seus pais queriam um filho ao invés de uma filha e como ela vai se sentir por não ser o menino que vocês queriam”, finalizou outra.