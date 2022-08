VÍDEO: Ursa filhote fica ‘doidona’ após comer grande quantidade de mel alucinógeno, na Turquia

Uma ursa filhote ficou “doidona” depois de comer uma quantidade excessiva de um tipo de mel que dá efeitos alucinógenos, na Turquia, na quinta-feira (11). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o animal visivelmente alterado em um parque nacional e o momento em que foi resgatado (veja no vídeo abaixo).

Düzce’de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. @milliparklar



Balın dozunu kaçıran sevimli “kızımıza” bir isim verelim, adıyla yaşasın😊 💬 pic.twitter.com/dZsI2FcsIw — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) August 11, 2022

De acordo com informações do Ministério da Agricultura e Florestas da Turquia, a ursinha consumiu o “mel louco” (‘deli bal’ em turco), que é um tipo de mel da flor de rododendro que pode ter efeitos alucinógenos.

No vídeo, é possível ver que, enquanto era resgatada, ela ficou balançando e choramingando, sentada de barriga para cima na traseira de uma caminhonete. Esse não é um comportamento comum da espécie.

Segundo o comunicado, o animal estava em boas condições físicas, sem ferimentos, mas está sendo monitorado por veterinários até que possa ser novamente devolvido a natureza nos próximos dias.

Depois da repercussão do caso, o ministério pediu que a população escolhesse um nome para a filhote e ela foi batizada como Balkız. “O nome do nosso ursinho fofo é ‘Balkız’. Viva o nome da nossa filha. O estado de saúde é bom, vamos soltá-la em seu espaço de vida o mais rápido possível”, destacou o ministério no Twitter.

Cidade ‘drogada’

A queima de entorpecentes, em especial de maconha, realizada recentemente por oficiais na cidade colombiana de Bello, gerou revolta em moradores e deixou a cidade “drogada” como alguns classificaram.

Segundo detalha o portal Publimetro, o objetivo dos policiais era queimar um total de 1.678 kg da droga, o que acabou gerando não somente uma intensa fumaça como um cheiro que se espalhou por toda a zona.

Queima de maconha pela polícia deixa cidade ‘drogada’ na Colômbia (Reprodução/Twitter)

Sobre o evento que chamou a atenção de moradores e teve diversos registros divulgados nas redes, a prefeitura local se pronunciou e disse: “Polícia Metropolitana e o Exército, acompanhados pelos Bombeiros de Bello, o Ministério Público, a Bello Personería, estão no batalhão Pedro Nel Ospina em uma queima controlada de material entorpecente apreendido”.

Embora a prefeitura tenha ressaltado que se tratava de um evento controlado, tal situação gerou incômodo nos moradores da cidade que se pronunciaram através de comentários como: “Não é à toa que aquele cheiro de maconha tão forte” ou “Eu culpando os vizinhos”.

LEIA TAMBÉM: