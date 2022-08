Vídeo: Cliente de supermercado se revolta com atendimento e faz reclamação inesperada pelo alto-falante da loja; assista

Um comprador da rede Walmart compartilhou como chamou a atenção dos funcionários em uma “local fantasma”.

O TikToker Will, que atende por @charlestonboy843, fez um vídeo viral mostrando o que supostamente aconteceu no supermercado, como detalhado pelo site The Sun.

“Nunca consigo encontrar nenhum funcionário no Walmart”, disse o jovem.

Ele então encontra um telefone com uma lista postada dos números de interfone da loja e decide chamar um funcionário para si mesmo.

Will usa repetidamente o interfone para chamar a atenção dos funcionários, chamando o local de “cidade fantasma”.

Na segunda tentativa, ele diz: “Qualquer funcionário do Walmart que tenha acesso aos laptops no departamento eletrônico, por favor, desça”.

Segundo o site The Sun, um tempo depois, um funcionário caminha até o departamento de eletrônica, com Will escrevendo no texto na tela que o homem estava “chateado”.

“Ele me disse que eu deveria ter andado por aí até encontrar alguém”, afirma Will.

O vídeo foi visto quase 4 milhões de vezes, gerando inúmeras reações dos usuários.

“Nunca consigo encontrar um funcionário, mas você pode garantir que há alguém na porta esperando para verificar seu recibo”, disse outro.

Ainda de acordo com as informações, alguns usuários reclamaram da atitude do jovem.

“Sim, a razão pela qual demora tanto tempo é porque essa mesma pessoa provavelmente está cobrindo 4-5 áreas diferentes”, afirmou outra pessoa. Confira:

Texto com informações do site The Sun