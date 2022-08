VÍDEO: Bebê compartilha chupeta com cãozinho de estimação e animal fica ‘viciado’ por acessório

Uma troca de carinhos entre uma bebê e seu cão viralizou nas redes sociais. No vídeo, a pequena Bonnie, de 18 meses, aparece colocando a sua chupeta na boca do animal, chamado Rafa, que continua usando o item todo feliz (veja abaixo). Mãe da menina, a britânica Gemma Hill, de 36 anos, disse ao “Daily Mail” que agora o cachorrinho está “viciado”.

A mulher contou que está tentando fazer com que a filha deixe de chupar a chupeta, mas que agora em vez de um, arrumou dois problemas, já que o cão também quer o acessório.

“Eu tento tirar as chupetas da Bonnie, mas ela sempre tem alguma escondida que não consigo encontrar. Acontece que agora ela está dando secretamente as chupetas para o Rafa. O cachorro tem chupado os acessórios como se fosse um bebê, é ridículo. Não vi como isso aconteceu nas primeiras vezes. Só descobri recentemente quando encontrei a Bonnie enfiando uma chupeta na boca dele. Agora, o Rafa também chora pedindo”, contou a mãe.

Segundo Gemma, a filha está sempre perto do cachorro e também costuma compartilhar alimentos e brinquedos com ele.

“Os dois cresceram juntos e tem um vínculo muito próximo. Ela compartilha tudo com ele. Rafa está sendo adestrado no momento e é um bom cachorro no geral. Ele não come ou mastiga a chupeta, o que poderia ser perigoso, somente fica chupando o bico. Depois que cansa, ele cospe. Chega a ser impressionante”, destacou ela.

O vídeo da menina colocando a chupeta na boca do cão já teve mais de 300 mil visualizações e quase 50 mil curtidas.

Apesar do sucesso, especialistas alertam que não se deve compartilhar chupetas e demais utensílios com os animais de estimação, pois há riscos de contaminação por bactérias, como a salmonela, por exemplo.

