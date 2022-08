Jovem muçulmana se incomoda com amiga ateia após receber ‘ordens’ de como ser religiosa

Uma jovem de 17 anos desabafou no Reddit, nesta quinta-feira (11), após uma amiga sua (ateia) e colega de trabalho, de 19 anos, ficar lhe policiando a respeito de sua religião. De acordo com ela, que expressa a crença muçulmana, ficou recebendo “instruções” de como se portar.

“Encontrei um emprego recentemente e rapidamente me tornei amiga de uma das minhas colegas de trabalho, Amy”, iniciou o relato na plataforma, através do usuário u/HealthyEscape1802.

“Sou muçulmana, mas minha família não é muito rígida e nem eu. Amy sabe que sou muçulmana e conhece algumas das regras gerais e outras coisas. Algumas das quais eu não acompanho”, continuou.

‘Ordens’ de como se portar sendo muçulmana

De acordo com a autora do relato, sua amiga Amy tem a criticado pelas coisas que ela faz e diz, pois “vai contra a religião muçulmana”. A jovem explicou à amiga que não é rigorosa na religião, contudo não foi necessário para conter os comentários da colega de trabalho.

“Normalmente eu uso jeans e moletons para trabalhar, mas como está quente eu usava uma saia e Amy apontou que eu deveria estar cobrindo mais as pernas, mas apenas revirei os olhos”, desabafou a jovem.

Segundo o relato, Amy a viu comendo o chocolate M&Ms e sugeriu que parasse de comer, pois “ia contra sua religião”. Essa foi a gota d’água para a jovem de 17 anos, que decidiu não se calar.

“Eu disse a ela que queria que parasse de me policiar. Nem meus pais me dizem essas coisas. Ela falou que está apenas me ajudando a praticar minha religião. Apenas disse que ela deveria praticá-la se continuar me corrigindo”, finalizou.

Após seu relato, um redditor com o comentário mais votado fez a seguinte observação:

“O que ela está tentando ser? A fiscal da religião? isso está criando um ambiente de trabalho hostil para você e sugiro que documente isso imediatamente com seu gerente e o RH. Ela está errada por fazer isso”, escreveu o internauta.