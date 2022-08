História por trás da ‘escola de tiktokers’ de sucesso que já conta com 8 mil alunos (Reprodução/Academia TikTokers)

Com 33 anos de idade, a empresária gaúcha, Clarissa Millford, criou uma academia de tiktokers nos dois últimos anos, como uma maneira de reinventar-se, dada às circunstâncias da pandemia. Para 2022, a projeção de faturamento está em torno de R$ 7,5 milhões. Informações extraídas do Exame.

Dona de uma produtora de vídeos, diversos trabalhos deixaram de ser feitos no período de isolamento social. Foi assim que Millford teve a ideia de criar uma escola para tiktokers, devido à necessidade de movimentar-se no mercado de trabalho. A rede social TikTok ficou muito famosa durante esse período, tendo se tornado o foco de investimento da empresária.

Fundação da escola

Com uma instituição digital sediada em Porto Alegre, Millford fundou a Academia TikTokers para os que desejam aprender como utilizar a rede social como criadores de conteúdo. “Decidi unir o que eu sabia fazia muito bem, que é audiovisual, com os novos padrões das redes sociais”, diz.

O objetivo da escola estava centrado no auxílio de empreendedores e criadores autônomos a melhorar seus conteúdos na plataforma. “O público nunca foi de influenciadores que querem milhões de seguidores para alcançar o Brasil todo. São empreendedores que querem mais sucesso nas vendas, receita e visibilidade”, afirma a empresária.

Estrutura do curso e lançamento

Chegando a um faturamento de R$ 580 mil reais em 2021, a Academia TikTokers lançou um curso piloto de 10 horas e atraiu diversos criadores. Após seu sucesso na tutoria, o próprio TikTok fez uma oferta a Millford para se tornar criadora oficial da plataforma no Brasil.

Até então, o curso possui 140 horas e 8 mil alunos – com a média de 1,5 a 2 mil novos criadores que aderem por mês. “O conjunto de coisas que acontecem digitalmente é um prato cheio para quem está atento ao mercado. Tudo isso faz com que a Academia hoje seja algo bem maior do que prevíamos em 2020″, conta.

Fórmula estrutural

Com a aposta de vídeos curtos no modelo B2B, a empresária objetiva ampliar o modelo de ensino para outras plataformas que seguem a mesma linha de produção de conteúdo (YouTube Shorts, Instagram Reels etc.).

O objetivo da empresa, para o final de 2022, está no faturamento de R$ 7,5 milhões. Para a empresária, não está longe ser uma realidade.

“As empresas querem se posicionar ali, mas ao mesmo tempo precisam manter sua identidade, e não sabem como fazer isso por meio dos vídeos curtos. É uma grande oportunidade”, pontua Millford.