Ele foi elogiado por defender a esposa após ataques feitos por sua mãe

Um homem está sendo extremamente elogiado pela forma como reagiu depois que sua mãe decidiu “atacar” a nora, grávida da primeira filha do casal. Segundo seu relato, publicado no Reddit, o histórico de desavenças entre sogra e nora é de antes deste episódio em questão.

De forma anônima, o homem conta que é casado com Melody (29 anos) que está grávida do primeiro filho do casal. Além do bebê ele também é pai de Tina, de 6 anos.

Conforme seu relato, sua mãe tem uma certa dificuldade em lidar com suas companheiras, e com Melody não é diferente. “Ela é muito exigente com ela em diversos aspectos, desde o cuidado com a casa, seu emocional, o fato de ela ter escolhido ser uma dona de casa e outras coisas. Tudo o que ela faz não é o bastante para minha mãe”.

Segundo ele, as tensões entre sua esposa e sua mãe pioraram depois que ela presenciou um dos desejos de grávida da nora. “Antes de buscar minha filha no acampamento de verão, Melody foi em 3 mercearias atrás de um frango assado. Desde ontem ela só falava no bendito frango e ficou feliz ao encontrá-lo”.

Ele precisou defender a esposa

O homem então explica que o frango assado funciona como uma “comida de conforto” para sua esposa pois a faz se lembrar de momentos de carinho com sua própria mãe.

Animada, ela planejou um jantar com o frango e alguns acompanhamentos clássicos, mas foi impedida pela sogra.

“Minha mãe veio visitar minha filha e começou a criticar minha esposa por querer comer o frango. Ela disse que era ‘insalubre’ para uma gestante comer esse tipo de comida e, quando minha esposa saiu da cozinha para falar com sua família no celular, minha mãe jogou o frango fora e fez um prato de salada para ela enquanto pediu pizza para todos os outros”.

“Na mesma hora minha esposa explodiu com ela e eu a defendi, disse a minha mãe para ir embora o que ela interpretou como se eu sempre fosse colocar outra mulher na frente dela. Meu pai acha que estou certo, mas meu irmão me culpa e diz que eu deveria defender minha mãe”, revela o homem.

Após um tempo, ele retornou para agradecer os comentários de apoio e revelar que conseguiu um novo frango assado para sua esposa, que o comeu feliz.

“Que bom que você saiu em busca de um novo frango para ela! Foi uma ótima forma de lidar com a situação”, comentou uma pessoa.

“Sua mãe deve a ela um pedido de desculpas e outro Frango assado, mesmo que você já tenha comprado um”, finalizou outra.