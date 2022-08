Ele ficou irritado ao descobrir o nome escolhido para sua filha

Um pai ficou completamente revoltado ao descobrir que sua esposa pretender nomear sua filha com o mesmo nome de uma de suas antigas chefes. Segundo seu relato no Reddit, a experiência dele com a chefe, e a empresa em que trabalhou, foi completamente ruim.

Segundo seu relato, ele e a esposa estão procurando um nome de bebê que “funcione” tanto no inglês quanto no japonês, sendo que uma das exigências de sua esposa é que o nome tenha 3 ou mais caracteres quando escritos da forma tradicional japonesa.

“Eu ofereci algumas sugestões para as quais ela não teve uma reação boa e então perguntei a ela em qual nome ela estava pensando. Minha esposa disse que seu preferido era Claire”, revela.

“Na mesma hora eu vetei o nome de todas as formas possíveis e expliquei a ela que esse era o nome de uma antiga chefe minha e que não quero esse nome ligado a nossa filha”.

Ela não reagiu bem

Conforme relato do homem, sua esposa apenas deixou a sala em silêncio e, depois de alguns minutos, enviou uma mensagem de texto o acusando de ser egoísta e desconsiderar os sentimentos dela.

“Eu disse que sentia muito por não ter gostado da sugestão dela, mas ela segue me ignorando. Não quero dar esse nome para minha filha e ser forçado a lembrar todos os dias sobre a péssima experiência de trabalho que eu tive”.

“Fico pensando que eu deveria apenas ter dito que não gosto do nome, mas eu quis explicar para ela os meus motivos. Não tinha a intenção de ferir os sentimentos da minha esposa e agora me sinto mal com toda essa situação”, finaliza o homem.

Rapidamente outros usuários do Reddit interagiram com a publicação e deram sua opinião sobre a situação.

“Você mencionou outras sugestões além de Claire, como você reagiu em relação aos outros nomes?”, questiona uma pessoa.

“Você deveria ter rejeitado o nome de forma mais sutil, no entanto, pela ação da sua esposa não parece ser a primeira vez que você tem uma atitude deste tipo”, comentou outra.