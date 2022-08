Conheça Julia Barini, a tiktoker que impressiona ao virar o pescoço: ‘Quase ninguém consegue me imitar’

A tiktoker Julia Barini, de 23 anos, impressiona seus seguidores ao virar o pescoço de um jeito um tanto quanto incomum. A habilidade garantiu a ela fama nas redes sociais e até a atenção de famosos.

Julia é professora de dança, influenciadora digital e estudante de educação física. Ela faz o movimento desde criança e, segundo ela, não sente dor.

Veja:

Como tudo começou

Em 2020, por conta da pandemia, a jovem precisou parar de dar aulas na faculdade onde estudava e ficou sem alunos de dança. Voltou a morar com os pais e resolveu criar conteúdo na internet para passar o tempo.

“A bolsa de projeto de extensão que nós, estudantes de educação física, conseguimos para dar aulas em universidade para as pessoas de comunidade acabou durante a quarentena e eu precisava fazer alguma coisa”, disse Julia ao “UOL”.

Ela começou, então, a postar vídeos no TikTok dançando. Decidiu ir além e abraçou o nicho do humor, criando um conteúdo mexendo o pescoço para trás.

A habilidade chamou a atenção de famosos nacionais e internacionais como Snoop Dogg, Tirulipa, Kondzilla, João Luiz, ex-BBB, entre outros.

Julia já conta com mais de 5 milhões de seguidores no TikTok e, além de virar o pescoço, imita animais, e gira o punho a 360º.

Hoje, a tiktoker vive com a irmã, em Florianópolis, em Santa Catarina, e diz gostar de assistir séries, tocar violão e cantar em seu tempo livre.

Na rua, já foi reconhecida diversas vezes e teve até que entrar em uma escola infantil para mostrar o que faz com o pescoço. “Fico surpresa com as reações das pessoas até hoje. Que eu saiba, quase ninguém consegue me imitar.”

Julia pede que ninguém copie seu movimento sem os devidos cuidados.

