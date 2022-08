VÍDEO: Vaca escorrega após ‘invadir’ farmácia, assusta atendente e viraliza nas redes sociais

Imagens de câmera de segurança de uma farmácia de Cristópolis, na Bahia, viralizaram nas redes sociais ao mostrar uma invasão inusitada: uma vaca entrou no estabelecimento e escorregou. O vídeo divulgado pelo site “Notícias da Lapa” mostra quando a atendente se assusta com a presença da visitante (veja abaixo).

O caso aconteceu no último dia 7 na farmácia que fica na Avenida Major Claro, no centro da cidade. As imagens registraram quando a vaca entrou no local depois que um rebanho passou pela rua. Ela escorregou e ficou caída do chão por alguns minutos.

Logo depois, um homem apareceu e retirou o animal, que não se feriu, do estabelecimento. A dona da farmácia disse que a atendente se assustou, mas que a invasão da vaca não causou nenhum prejuízo financeiro.

Bezerro de duas cabeças

Moradores da pacata cidade de Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará, ainda estão intrigados com um fato que deveria ser cotidiano na região, famosa pela criação de gado: o nascimento de um bezerro.

O problema é que o bezerro não nasceu normal, mas com duas cabeças perfeitamente formadas, apesar de ter morrido logo após o parto.

Bezerro nasceu com duas cabeças (Reprodução)

Segundo um funcionário que trabalha no local, a vaca foi retirada do pasto no último dia 4 porque já estava entrando em trabalho de parto e foi levada a um curral.

Um funcionário que acompanhava o animal viu quando a vaca entrou em trabalho de parto e foi ajudá-la. Como as pernas do bezerro já estavam saindo, ajudou a puxá-lo, e logo saiu a cabeça. Porém, o animal, apesar de já ter saído a cabeça e as patas continuava entalado. Foi quando o funcionário foi ajudar o animal e a segunda cabeça saiu, deixando todos atônitos.

“Até pensou que eram gêmeos, mas, quando veio, foi a surpresa”, disse a proprietária da fazenda.

De acordo com veterinários, esses casos são conhecidos como dicefalia, uma má formação do embrião que geralmente acontece quando é feita inseminação artificial.

